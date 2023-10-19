Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Краснодарский край
  5. Виллы

Виллы в Краснодарский край, Россия

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/16
€92,920
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 13/16
€66,613
Коттедж с парковкой в городской округ Сочи, Россия
Коттедж с парковкой
городской округ Сочи, Россия
Площадь 198 м²
Дом по акции!!! Мы разделяет ваши представления о комфортной жизни и воплощает их как на ур…
€350,472
Квартира 3 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 4/4
3-х комнатная квартира площадью 74,5 кв.м на 4 этаже 4 этажного кирпичного дома. Полы паркет…
€136,295
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 16/16
€67,060
Квартира 2 комнаты с видеонаблюдением в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты с видеонаблюдением
Москва, Россия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 19
Продаются 2-комнатные апартаменты в ЖК «Ленинский 38», расположенном на Юго-Западе Москвы, в…
€420,298
Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 8/9
€49,216
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/18
€143,183
Квартира 3 комнаты в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 7/30
€155,178
Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 16/18
€85,294
Квартира 1 комната в Балтийск, Россия
Квартира 1 комната
Балтийск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/2
Продам апартаменты, расположенные в самой западной точке России в городе Балтийске. Здание н…
€55,282
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Ленинский район, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Ленинский район, Россия
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Этаж 25/25
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №6…
€135,174

Параметры недвижимости в Краснодарский край, Россия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти