Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Виллы

Купить вилла с видом на горы в России

в Северо-Кавказский федеральный округ
20
в Республика Северная Осетия — Алания
20
в Воронеж
3
в Владикавказ
19
в Gatchinskoe gorodskoe poselenie
5
в Гатчина
5
в поселение Первомайское
41
в поселение Десёновское
7
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнатыв Коммунарка, Россия
Квартира 4 комнаты
Коммунарка, Россия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 15/16 Этаж
€ 267,005
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 99,6 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 1 комнатав Veshki, Россия
Квартира 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 119,922
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
68 м²
€ 234,686
Арт. 32259294 Уважаемый покупатель, рады представить Вашему вниманию светлую двухкомнатную …
Квартира 1 комнатав Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат 26 м² 2/8 Этаж
€ 88,287
Продается студия 25 кв.м в одном из центральных и благоустроенных районов города Сочи. В ква…
Квартира 2 комнатыв Veshki, Россия
Квартира 2 комнаты
Veshki, Россия
2 Количество комнат 47 м²
€ 162,944
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 2 комнатыв Veshki, Россия
Квартира 2 комнаты
Veshki, Россия
2 Количество комнат 48 м²
€ 167,234
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
248 м²
€ 762,729
Арт. 3354956 Представьте себе, что вы гуляете по опустевшему Петербургу. Есть только вы и т…
Квартира 2 комнатыв Veshki, Россия
Квартира 2 комнаты
Veshki, Россия
2 Количество комнат 54 м²
€ 161,170
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 4 комнатыв Москва, Россия
Квартира 4 комнаты
Москва, Россия
4 Количество комнат 130 м² 4/6 Этаж
€ 391,143
Апартаменты в центре Москвы с ремонтом. Петровский бульвар. Собственная парковка на территор…
Квартира 4 комнатыв Мытищи, Россия
Квартира 4 комнаты
Мытищи, Россия
4 Количество комнат 98 м² Количество этажей 17
€ 157,833
Продается просторная квартира с практичной планировкой в Московской области, г. Мытищи.  ЖК …
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
184 м²
€ 914,262
Арт. 38314778 Уважаемый покупатель, только для Вас, в продаже, ранее не представленный на р…
Квартира 1 комнатав Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 34 м²
€ 105,662
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…

Параметры недвижимости в России

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти