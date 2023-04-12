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Купить квартира-студия в Центральный административный округ, Россия

Москва
5
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5 объектов найдено
Студия 1 комнатав Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 2/29 Этаж
€ 186,450
Студия 1 спальняв Москва, Россия
Студия 1 спальня
Москва, Россия
1 ванных комнат 25 м² 3/22 Этаж
€ 139,407
Студия 1 комнатав Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 4/20 Этаж
€ 188,093
Студия 1 комнатав Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 3/21 Этаж
€ 270,992
Студия 1 комнатав Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/21 Этаж
€ 266,142

Параметры недвижимости в Центральный административный округ, Россия

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