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Пентхаусы в Лиссабоне, Португалия

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3 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Этаж 5/5
Уникальный проект известного архитектора Frederico Valsassina расположен в Santos (Лиссабон)…
€4,05 млн
Пентхаус 6 спален в Лиссабон, Португалия
Пентхаус 6 спален
Лиссабон, Португалия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 857 м²
Этаж 5/5
Уникальный проект известного архитектора Frederico Valsassina расположен в Santos (Лиссабон)…
€7,95 млн
Пентхаус 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Этаж 4
Полностью восстановленное здание с уникальным фасадом из красного кирпича располагается в са…
€1,20 млн

Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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