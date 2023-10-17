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Квартиры в Варминско-Мазурское воеводство, Польша

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7 объектов найдено
Квартира в Kowalki, Польша
Квартира
Kowalki, Польша
Площадь 1 500 м²
€44,585
Квартира в Blazejewo, Польша
Квартира
Blazejewo, Польша
Площадь 86 м²
Представляю вам предложение террасного дома – среднего сегмента
€136,597
Квартира в Miedzychod, Польша
Квартира
Miedzychod, Польша
Площадь 157 м²
D O M
€633,809
Квартира в Jurkowo, Польша
Квартира
Jurkowo, Польша
Площадь 88 м²
Я рад представить на продажу круглогодичный отдельно стоящий дом в окружении леса, всего в н…
€143,153
Квартира в gmina Ostroda, Польша
Квартира
gmina Ostroda, Польша
Площадь 987 м²
Продается строительный участок площадью 987 м2 в отличном месте в Новом фольварке в повяте В…
€51,360
Квартира в Stare Miasto, Польша
Квартира
Stare Miasto, Польша
Площадь 1 494 м²
Размер участка – 1494 м2
€37,550
Квартира в Stare Miasto, Польша
Квартира
Stare Miasto, Польша
Площадь 1 517 м²
Размер участка – 1517 m2
€38,128

Параметры недвижимости в Варминско-Мазурское воеводство, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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