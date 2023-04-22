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Квартиры в Прушкув, Польша

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10 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Прушкув, Польша
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 1/2 Этаж
€ 63,963
Продаётся 2-комнатная квартира 37,05 кв.м в пригороде Варшавы г. Pruszków ул. Ignaceg…
Квартира 1 комната в Прушкув, Польша
Квартира 1 комната
Прушкув, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 4/7 Этаж
€ 57,649
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира 25,2 кв.м в пригороде Варшавы г. Pruszków, у…
Квартира в Прушкув, Польша
Квартира
Прушкув, Польша
39 м² 3/3 Этаж
€ 89,577
Продаётся 2-х комнатная квартира 39,36 кв.м пригород Варшавы, г. Pruszków, ул. Adama …
Квартира 1 спальня в Прушкув, Польша
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 1/2 Этаж
€ 91,009
Продаётся после ремонта 2-х комнатная квартира 36,59 кв.м пригород Варшавы г. Pruszkó…
Квартира 2 спальни в Прушкув, Польша
Квартира 2 спальни
Прушкув, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/3 Этаж
€ 126,872
Продаётся современная 3-х комнатная квартира 55 кв.м пригород Варшавы г. Pruszków, ул…
Квартира 1 спальня в Прушкув, Польша
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 1/2 Этаж
€ 91,009
Продаётся после ремонта 2-х комнатная квартира 36,59 кв.м пригород Варшавы г. Pruszkó…
Квартира 1 спальня в Прушкув, Польша
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 4/4 Этаж
€ 160,281
Продается просторная светлая двухкомнатная квартира площадью 65,67 м2, расположенная на четв…
Квартира 1 спальня в Прушкув, Польша
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 1/3 Этаж
€ 122,602
  Продается стильная, современная, просторная двухкомнатная квартира с балконом площ…
Квартира 1 спальня в Прушкув, Польша
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² Количество этажей 2
€ 83,995
Продаётся функциональная 2-х комнатная квартира 54,58 кв.м пригород Варшавы, г. Pruszk&oacut…
Квартира 4 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 4 комнаты
Прушкув, Польша
4 Количество комнат 101 м²
€ 170,817
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