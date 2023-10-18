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Польша
Прушковский повят
Квартиры
Квартиры в Прушковский повят, Польша
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11
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5
gmina Michalowice
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20 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2
1
34 м²
3/3
Продается новая и полностью оборудованная 2-комнатная квартира, расположенная в многоквартир…
€81,635
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2
1
40 м²
3/3
Продается новая и полностью оборудованная 2-комнатная квартира, расположенная в многоквартир…
€88,743
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Прушкув, Польша
1
1
37 м²
5/6
Элегантная студия в центре с видом на город. Квартира Высокий стандарт здания. Многофунк…
€103,368
Рекомендовать
Квартира
Янки, Польша
90 м²
1/2
Новые дома площадью 90,6 кв.м каждый. Парковочные места: 2 на дом + парковка под навесом (по…
€150,561
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Прушкув, Польша
3
1
47 м²
4/4
Продаётся трёхкомнатная квартира площадью 47 кв.м в пригороде Варшавы, городе Pruszków. Кв…
€96,928
Рекомендовать
Квартира
Пястув, Польша
24 м²
4
В рамках комплекса будут сданы в эксплуатацию 39 жилых квартир площадью от 24 м² до 58,50 м²…
€65,480
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Прушкув, Польша
4
1
64 м²
1/4
Продается 4-комнатная квартира, расположенная по адресу ул. Srebrna в Pruszków. Квартира пло…
€142,531
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пястув, Польша
3
1
77 м²
1/2
Продается большая трехкомнатная квартира с балконом площадью 77,4 м2 расположенная на перво…
€150,776
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Nowa Wies, Польша
3
72 м²
2/4
Квартира в очень хорошем состоянии, расположенная в зеленом, безопасном районе, в хорошо раз…
€189,332
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Nowa Wies, Польша
3
1
75 м²
5/5
Эта готовая к заселению двухуровневая квартира расположена на верхнем этаже современного зда…
€154,062
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Пястув, Польша
1
1
24 м²
1/3
Продаётся после ремонта недорогая 1-комнатная квартира 23,69 кв.м пригород Варшавы г. Piastó…
€72,157
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Прушкув, Польша
1
1
17 м²
4/8
Квартира-студия в Pruszków. Окна заменены, ПВХ, на полу ковровое покрытие, крохотная кухоньк…
€48,022
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2
1
34 м²
1/2
Продаётся двухкомнатная квартира площадью 34,4 кв.м в отремонтированном довоенном кирпичном …
€81,635
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Прушкув, Польша
3
1
59 м²
6/6
Верхний этаж, потрясающий вид. Очень тихий. Все новое и в отличном состоянии – здесь еще ник…
€158,746
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Пястув, Польша
4
1
113 м²
1
Уютное здание. Всего 4 помещения, без административного сбора. Отдельный вход и собственный …
€258,473
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2
1
39 м²
3/3
Продаётся 2-х комнатная квартира площадью 39,36 кв.м в пригороде Варшавы, городе Pruszków. К…
€94,343
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Reguly, Польша
4
2
125 м²
Предметом продажи являются помещения №1. 2, 6, 7, 10 и 11 площадью 137,84 м2 с садами и терр…
€213,241
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Прушкув, Польша
4
1
80 м²
12/12
Четырехкомнатная квартира на улице Stanisława Staszica (комлекс Imperia) в Pruszków. Сама кв…
€193,640
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Пястув, Польша
3
1
87 м²
2/2
Представляем очаровательную квартиру в довоенном доходном доме, идеально подходящую для люби…
€187,881
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Прушкув, Польша
5
2
157 м²
2/3
Продаётся современная пятикомнатная квартира площадью 156,63 кв.м с отличным расположением в…
€428,635
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Типы недвижимости в Прушковский повят
однокомнатные
Параметры недвижимости в Прушковский повят, Польша
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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