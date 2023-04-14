Купить квартиру в Познань, Польша

Покупка квартиры в Познани: выгодное вложение средств для иностранцев

Польский город Познань предлагает иностранцам широкие возможности для инвестиций. Граждане из других стран могут покупать здесь частные дома или приобретать квартиры. Второй вариант пользуется наибольшим спросом. Основная причина — выгодное расположение. В отличие от частных домов, большая часть которых находится на окраинах, почти все представленные квартиры в Познани расположены внутри города. Это делает их покупку вдвойне привлекательной. При таком раскладе вместе с жильем иностранные покупатели приобретают еще и проживание в одном из престижных городов Польши.

Почему стоит купить квартиру в Познани

Покупка местных апартаментов дает иностранцам следующие преимущества:

Приобретенную квартиру в Познани можно использовать для постоянного проживания или сдавать в аренду приезжим.

Вложенные инвестиции в жилье помогают ускорить процесс получения ВНЖ и ПМЖ.

У иностранных покупателей появляется возможность жить в городе с развитой инфраструктурой, хорошей медициной и качественным образованием.

Расценки на жилье

Стоимость квартир в Познани остается доступной на протяжении многих лет. Даже элитные двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты на побережье реки Варты здесь можно купить за 100-200 тысяч евро. Самые дешевые цены на жилье в Познани установлены на однокомнатные квартиры. Такой тип апартаментов оценивается в 20-80 тысяч евро, в зависимости от их расположения и квадратуры. Перед покупкой жилья иностранцам важно помнить об уплате налога. В Польше он составляет 2% от стоимости приобретенных жилых объектов.