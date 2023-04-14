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Купить квартиру в Познань, Польша

Познань
190
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190 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Познань, Польша
Квартира 4 спальни
Познань, Польша
94 м²
€ 258,626
Я рекомендую предложение 4 – мирных апартаментов, расположенных в Познани в Йежице – ul. Зоф…
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
45 м²
€ 78,731
Квартира 4 спальнив Познань, Польша
Квартира 4 спальни
Познань, Польша
75 м²
€ 200,602
Я рекомендую уникальное предложение 4-комнатной квартиры, расположенной в Познани Марселина …
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
49 м²
€ 114,300
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением 3-комнатной квартиры в НОВОМ ИНВЕСТИЦИИ = Покупа…
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
39 м²
€ 103,537
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
30 м²
€ 73,123
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
47 м²
€ 118,420
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
56 м²
€ 95,987
Хотели бы вы жить рядом с парком и в то же время иметь его рядом с вами? Я рекомендую трехко…
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
50 м²
€ 107,635
I recommend for sale an apartment in a city villa at ul. Kasprzaka. The 2-room apartment wit…
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
74 м²
€ 171,698
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже 3-комнатной квартиры с двумя садами. L…
Квартира 1 спальняв Познань, Польша
Квартира 1 спальня
Познань, Польша
31 м²
€ 98,144
Good morning, ladies and gentlemen, today I would like to present an offer to sell studio ap…
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
47 м²
€ 78,300
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
48 м²
€ 83,045
I invite you to familiarize yourself with the offer of a 2-room apartment located in the hou…
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
54 м²
€ 94,693
Would you like to live in a fully scheduled apartment with a nice view and have it close to …
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
37 м²
€ 90,379
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
61 м²
€ 172,345
Квартира 1 спальняв Познань, Польша
Квартира 1 спальня
Познань, Польша
32 м²
€ 58,024
Are you looking for a cozy apartment well connected to the city? Are you an investor or just…
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
52 м²
€ 156,125
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
65 м²
€ 133,088
Предложение в процессе подготовки. Продается квартира в очень модном месте в последнее время…
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
37 м²
€ 79,594
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
38 м²
€ 71,181
We offer a 2-room apartment with a 38m2 area on the District of Heroes of World War II, loca…
Квартира 4 спальнив Познань, Польша
Квартира 4 спальни
Познань, Польша
106 м²
€ 207,073
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
64 м²
€ 92,752
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
45 м²
€ 76,358
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
45 м²
€ 116,479
Квартира 4 спальнив Познань, Польша
Квартира 4 спальни
Познань, Польша
116 м²
€ 376,830
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
70 м²
€ 105,478
Good morning, Ladies and Gentlemen, today I would like to present an interesting offer of a …
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
42 м²
€ 80,004
I am pleased to present you an offer to sell a 2-room apartment in Poznań's Jeżyce. The apar…
Квартира 15 спаленв Познань, Польша
Квартира 15 спален
Познань, Польша
260 м²
€ 529,776
Квартира 7 спаленв Познань, Польша
Квартира 7 спален
Познань, Польша
178 м²
€ 297,999

Параметры недвижимости в Познань, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное

Покупка квартиры в Познани: выгодное вложение средств для иностранцев

Польский город Познань предлагает иностранцам широкие возможности для инвестиций. Граждане из других стран могут покупать здесь частные дома или приобретать квартиры. Второй вариант пользуется наибольшим спросом. Основная причина — выгодное расположение. В отличие от частных домов, большая часть которых находится на окраинах, почти все представленные квартиры в Познани расположены внутри города. Это делает их покупку вдвойне привлекательной. При таком раскладе вместе с жильем иностранные покупатели приобретают еще и проживание в одном из престижных городов Польши.

Почему стоит купить квартиру в Познани

Покупка местных апартаментов дает иностранцам следующие преимущества:

  • Приобретенную квартиру в Познани можно использовать для постоянного проживания или сдавать в аренду приезжим.
  • Вложенные инвестиции в жилье помогают ускорить процесс получения ВНЖ и ПМЖ.
  • У иностранных покупателей появляется возможность жить в городе с развитой инфраструктурой, хорошей медициной и качественным образованием.

Расценки на жилье

Стоимость квартир в Познани остается доступной на протяжении многих лет. Даже элитные двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты на побережье реки Варты здесь можно купить за 100-200 тысяч евро. Самые дешевые цены на жилье в Познани установлены на однокомнатные квартиры. Такой тип апартаментов оценивается в 20-80 тысяч евро, в зависимости от их расположения и квадратуры. Перед покупкой жилья иностранцам важно помнить об уплате налога. В Польше он составляет 2% от стоимости приобретенных жилых объектов.

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