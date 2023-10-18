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Квартиры в Пясечинский повят, Польша

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9 объектов найдено
Квартира 5 комнат с балконом в gmina Piaseczno, Польша
Квартира 5 комнат с балконом
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Этаж 2
€269,945
Квартира 4 комнаты в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Квартира 4 комнаты
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 4
Площадь 101 м²
€262,028
Квартира 6 комнат в gmina Lesznowola, Польша
Квартира 6 комнат
gmina Lesznowola, Польша
Комнаты 6
Площадь 149 м²
Этаж 1
€241,675
Квартира 4 комнаты с балконом в gmina Piaseczno, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
gmina Piaseczno, Польша
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Этаж 2
€304,483
Квартира 5 комнат в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Квартира 5 комнат
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 5
Площадь 142 м²
Этаж 4
Идеальная квартира для семьи типа PenthausFunkcjonalne в высоком стандарте.Три спальни две в…
€393,645
Квартира 6 комнат в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Квартира 6 комнат
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 6
Площадь 205 м²
Этаж 1
Добрый день! Предложение продажи этой недвижимости есть законченное unikalna.DLACZEGO?Obejm…
€257,155
Квартира 6 комнат в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Квартира 6 комнат
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 6
Площадь 205 м²
Этаж 1
Добрый день! Предложение продажи этой недвижимости есть законченное unikalna.DLACZEGO?Obejm…
€257,155
Квартира 3 комнаты с террасой в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Квартира 3 комнаты с террасой
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 1
Просторное 3 комнатная квартира площадью 110 m2 в Городке Wilanów, вместе с полным оборудова…
€236,313
Квартира 4 комнаты в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Квартира 4 комнаты
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 4
Площадь 110 м²
:: Коротко: Городок Wilanów, 4 покои, 2 недомолвка, 110m2, :: Для кого?Апартамент для требую…
€256,957

Параметры недвижимости в Пясечинский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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