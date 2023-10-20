Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Легионовский повят
  5. Квартиры

Квартиры в Легионовский повят, Польша

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с балконом в Легионово, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
Легионово, Польша
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 1
€315,897

Параметры недвижимости в Легионовский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти