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Квартиры в Пясечно, Польша

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15 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 3 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 4/4 Этаж
€ 80,956
Продаётся недорогая 3-х комнатная квартира 47 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Kusoci…
Квартира 1 спальня в Пясечно, Польша
Квартира 1 спальня
Пясечно, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/8 Этаж
€ 95,342
Продаётся готовая к заселению 2-х комнатная квартира 49,6 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno…
Квартира 1 спальня в Пясечно, Польша
Квартира 1 спальня
Пясечно, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 4/11 Этаж
€ 95,421
Продаётся меблированная 2-х комнатная квартира 51 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Pa…
Квартира 2 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 3/4 Этаж
€ 128,787
Продаётся после ремонта 3-х комнатный дуплекс 75 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Str…
Квартира 3 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 3 спальни
Пясечно, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² Количество этажей 1
€ 123,160
Продаётся 4-х комнатная квартира 91,22 кв.м с садом пригород Варшавы, г. Piaseczno, ул. Oręż…
Квартира 2 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 3/4 Этаж
€ 128,787
Продаётся после ремонта 3-х комнатный дуплекс 75 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Str…
Квартира 2 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/3 Этаж
€ 152,588
Продаётся большая 3-х комнатная квартира 78,35 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Młyna…
Квартира 2 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 5/9 Этаж
€ 111,771
  Продается 3-х комнатная квартира с лоджией на 5-ом этаже в 9-ти этажном доме 2010 …
Квартира 1 спальня в Пясечно, Польша
Квартира 1 спальня
Пясечно, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 12/16 Этаж
€ 109,922
Продается светлая квартира, площадь 50,8 м2, находится недалеко от центра Piaseczno на ул. M…
Квартира 2 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² Количество этажей 4
€ 124,354
Продается уютная двухсторонняя трехкомнатная квартира площадью 68,08 м2, расположенная на ну…
Квартира 2 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 3/4 Этаж
€ 80,672
Продаётся тихая 3-х комнатная квартира 47,12 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Kusociń…
Квартира в Пясечно, Польша
Квартира
Пясечно, Польша
36 м² 4/4 Этаж
€ 75,332
Продаётся 2-х комнатная квартира 36 кв.м в пригороде Варшавы Piaseczno, ул. Fabryczna В к…
Квартира 2 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 3/3 Этаж
€ 143,367
Продается уютная функциональная трехкомнатная квартира с балконом площадью 65,83 м2 располож…
Квартира 2 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² Количество этажей 4
€ 127,560
Продаётся уютная 3-х комнатная квартира 68,08 кв.м пригород Варшавы, г. Piaseczno, ул. 1 Maj…
Квартира 2 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 3/4 Этаж
€ 128,787
Продаётся после ремонта 3-х комнатный дуплекс 75 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Str…
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