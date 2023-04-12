Купить квартиру в Мазовецком воеводстве, Польша

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Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
6/7 Этаж
€ 275,278
ПРОВЕРИТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ ХОДЬБУ! ЧАСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 58 кв. Квартира расположена в новом…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
3/4 Этаж
€ 82,231
Продаётся тихая 3-х комнатная квартира 47,12 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Kusociń…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
3/4 Этаж
€ 163,031
Предлагаем Вашему вниманию компактный комплекс, который строится в районе Урсус, недал…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
2/3 Этаж
€ 116,776
Представляем новый инвестиционный проект жилых квартир в уютном микрорайоне Бялоленка Варшав…
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
20 м²
3/6 Этаж
€ 75,110
Продаются инвестиционные апартаменты «под ключ» в Варшаве район Mokotów …
Квартира 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
292 м²
2/3 Этаж
€ 696,258
О жилом комплексе Королевская резиденция (Rezydencja Królewska) - это уникальный и…
Квартира 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
4/6 Этаж
€ 685,546
Продается элитная квартира в центре Варшавы 5 комнат Śródmieście Powiśle Мы рады п…
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
25 м²
2/5 Этаж
€ 84,791
Продаются квартиры в Варшаве 1-5 комнат район Wilanow Представляем новый престижный ж…
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
3/3 Этаж
€ 51,932
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира 31 кв.м Варшава, район Rembertów Однокомн…
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
Количество этажей 5
€ 75,637
Продаётся ухоженная 2-х комнатная квартира 41,49 кв.м в пригороде Варшавы г. Ząbki, ул. Kope…
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
2/8 Этаж
€ 78,736
Продаются новые квартиры в Варшаве 1-2-3 комнаты в районе Praga-Południe, ul. Żupnicza Ва…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
Количество этажей 4
€ 70,699
Продаётся под ремонт 2-х комнатная квартира 31,77 кв.м Варшава, район Praga-Południe, ул. Gr…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
2/5 Этаж
€ 74,049
Продажа квартир в Варшаве район Włochy ul. Popularna Представляем новый жилой комплекс с те…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3/8 Этаж
€ 76,595
Продаётся большая 2-х комнатная квартира Варшава, район Ursus, ул. Górna Droga Све…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
4/10 Этаж
€ 73,697
Продаётся у метро 2-х комнатная квартира 37,56 кв.м Варшава, район Targówek, ул. Remb…
Квартира 1 спальня
Пястув, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
3/8 Этаж
€ 88,460
Продаётся 2-х комнатная квартира 50,48 кв.м в пригороде Варшавы г. Piastów, ул. Piotr…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
Количество этажей 3
€ 86,401
Продаётся у метро 2-х комнатная квартира 37,4 кв.м Варшава, район Wola, ул. Pustola Кварт…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
6/8 Этаж
€ 89,044
Продаётся благоустроенная 2-х комнатная квартира 44,6 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Alu…
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
22 м²
1/1 Этаж
€ 79,608
Продаётся в центре Варшавы уютная 1-комнатная квартира 22 кв.м, район Śródmieście, ул…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
1/3 Этаж
€ 89,146
Квартира в тихом районе рядом с парком в Варшаве, Wola #12297 Звоните +48574672833 ( W…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
3/7 Этаж
€ 89,895
Продаётся в жилом комлексе 2-х комнатная квартира 46,5 кв.м Варшава, район Ursus, ул. G&oacu…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
2/6 Этаж
€ 89,002
Продаётся 2-х комнатная квартира 45,7 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Modlińska Двухко…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
Количество этажей 2
€ 66,331
Продаётся недорогая 2-х комнатная квартира 30,27 кв.м Варшава, район Włochy, ул. Tumska Д…
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
Количество этажей 3
€ 71,422
Продаётся ухоженная недорогая 1-комнатная квартира 31,61 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. …
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
6/6 Этаж
€ 86,223
Продаётся под отделку студия 37,54 кв.м Варшава, район Ursus, ул. Przy Forcie Предлагаема…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
1/2 Этаж
€ 89,002
Продаётся 2-х комнатная квартира 39,56 кв.м с кондиционером, Варшава, район Białołęka, ул. P…
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
1/4 Этаж
€ 69,756
Продается компактная однокомнатная квартира с отдельной кухней площадью 26 м2, расположенная…
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
1/2 Этаж
€ 76,595
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира Варшава, район Białołęka, ул. Gioacchino Rossiniego…
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
3/3 Этаж
€ 97,193
Продаётся 2-х комнатная квартира 42 кв.м Варшава, район Włochy, ул. Komitetu Obrony Robotnik…
Квартира 1 комната
Пястув, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
2/3 Этаж
€ 70,405
Продаётся после ремонта 1-комнатная квартира 23,69 кв.м пригород Варшавы г.Piastów ул…
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