Купить квартиру в Мазовецком воеводстве, Польша

Квартира 1 спальня Варшава, Польша 1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/3 Этаж

€ 89,146

Квартира в тихом районе рядом с парком в Варшаве, Wola #12297 Звоните +48574672833 ( W…