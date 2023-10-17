Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Люблин
  5. Дома

Дома в Люблин, Польша

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Люблин, Польша
Дом 7 комнат
Люблин, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Дом с террасой расположен на благоустроенном участке площадью 286 м. Имущество находится в с…
€258,922

Параметры недвижимости в Люблин, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти