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Жильё в Ломянки, Польша

8 объектов найдено
Квартира в Ломянки, Польша
Квартира
Ломянки, Польша
57 м² 1/4 Этаж
€ 118,438
Продаётся красивая 2-х комнатная квартира 57,3 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki, ul. Wiślan…
Квартира 3 спальни в Ломянки, Польша
Квартира 3 спальни
Ломянки, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 1/3 Этаж
€ 153,962
Продаётся большая 4-х комнатная квартира 88,31 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki, ул. Baczyń…
Квартира 1 спальня в Ломянки, Польша
Квартира 1 спальня
Ломянки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 109,418
Продаётся 2-х комнатная квартира 56,4 кв.м в спокойном пригороде Варшавы г. Łomianki, ул. Wi…
Квартира 1 спальня в Ломянки, Польша
Квартира 1 спальня
Ломянки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 1/4 Этаж
€ 111,949
Продаётся в комплексе 2-х комнатная квартира 59 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki, ул. Wiśla…
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 668,695
Продаётся оригинальный дом 300 кв.м 6 комнат пригород Варшавы г. Łomianki, ул. Bolesława Chr…
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 448 м² Количество этажей 1
€ 897,033
Продаётся современный одноэтажный отдельный дом 448 кв.м 7 комнат пригород Варшавы Łomianki …
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 525 м² Количество этажей 2
€ 1,307,144
Продаётся элегантный дом (особняк, wolnostojący) 525 кв.м 7 комнат пригород Варшавы г. Łomia…
Таунхаус 3 спальни в Ломянки, Польша
Таунхаус 3 спальни
Ломянки, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м² Количество этажей 3
€ 139,094
Мы говорим по-английски // НЕ ПОТСРБНИЙ ДОЗВІЛ МСВ ПОЛЬЩІ // НЕ КУЖИНО РАЗРЕШЕНЬЕ МВД ПОЛЬШИ…
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