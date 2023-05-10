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Дома в Ломянки, Польша

6 объектов найдено
Дом 4 спальни в Ломянки, Польша
Дом 4 спальни
Ломянки, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
€ 284,537
Дом 3 спальни в Ломянки, Польша
Дом 3 спальни
Ломянки, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
€ 251,138
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€ 674,758
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
Количество этажей 1
€ 905,165
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 525 м²
Количество этажей 2
€ 1,318,995
Таунхаус 3 спальни в Ломянки, Польша
Таунхаус 3 спальни
Ломянки, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
€ 140,355
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