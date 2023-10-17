Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Куявско-Поморское воеводство
  5. Квартиры

Квартиры в Куявско-Поморское воеводство, Польша

Быдгощ
18
Торунь
3
Квартира В архив
Очистить
24 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 53 м²
€437
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Звучит как фантастическое предложение – взгляните !!!  — эксклюзивное предложение —
€106,655
Квартира в Быдгощ, Польша
Квартира
Быдгощ, Польша
Площадь 188 м²
ДОМ С ПОТЕНЦИАЛОМ
€251,338
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Рекомендую к продаже 2-комнатную квартиру в тихом районе, в усадьбе Апланд в Быдгоще. Кварти…
€65,348
Квартира в Быдгощ, Польша
Квартира
Быдгощ, Польша
Площадь 2 248 м²
Участок для продажи под производство, услуги, хранение. Недвижимость расположена в промышлен…
€108,185
Квартира в Maksymilianowo, Польша
Квартира
Maksymilianowo, Польша
Площадь 109 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением двухквартирного дома, расположенного в Maksymili…
€100,535
Квартира в Быдгощ, Польша
Квартира
Быдгощ, Польша
Площадь 987 м²
Два строительных участка для односемейного жилья в верхнем месте
€107,092
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Красивая квартира в центре города по адресу ul. Жезуицка 24
€105,999
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 47 м²
Вы ищете квартиру, которая будет введена после общего ремонта?
€87,203
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Продается инвестиционный двухпакетный (две квартиры-студии на одной земле и ипотечный регист…
€74,309
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Продается большая двухкомнатная квартира площадью 57 м2, расположенная на высоком первом эта…
€109,277
Квартира 3 комнаты в Торунь, Польша
Квартира 3 комнаты
Торунь, Польша
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже трехкомнатной квартиры в Рубинкуве. Недв…
€82,614
Квартира в Торунь, Польша
Квартира
Торунь, Польша
Площадь 1 260 м²
Мы рады представить красивый дом с бассейном, расположенный в 15 минутах от центра Торунь!
€1,07 млн
Квартира в Brodniczka, Польша
Квартира
Brodniczka, Польша
Площадь 1 675 м²
Я рекомендую участок под строительство в Броднице, расположенный между Мосиной и Сремом. Уча…
€39,537
Квартира 2 комнаты в Торунь, Польша
Квартира 2 комнаты
Торунь, Польша
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Доброе утро, предлагаю на продажу очень красивую квартиру площадью 45 кв. м. на втором этаже…
€70,016
Квартира в Быдгощ, Польша
Квартира
Быдгощ, Польша
Площадь 139 м²
Продается односемейный дом, отдельно стоящий с 1974 года, который находится на границе усадь…
€196,481
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 66 м²
for sale a 3-room apartment at ul. Cops in Bydgoszcz:
€118,020
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 49 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением атмосферной трехкомнатной квартиры в отремонтирова…
€62,288
Квартира в Быдгощ, Польша
Квартира
Быдгощ, Польша
Площадь 80 м²
Представляем на продажу дом, который расположен на земельном участке площадью 315 м2. В окре…
€95,946
Квартира 1 комната в Быдгощ, Польша
Квартира 1 комната
Быдгощ, Польша
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Продается двухуровневая квартира площадью 42м2 в Быдгоще по ул. Флисацкой. Расположение пред…
€45,896
Квартира 1 комната в Быдгощ, Польша
Квартира 1 комната
Быдгощ, Польша
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением просторной однокомнатной квартиры, расположенной…
€44,804
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Продается квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного дома, расположенного в це…
€46,989
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 82 м²
€90,700
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Откройте для себя идеальное место для пары! Квартира в комфортном месте в Фордоне, по адресу…
€82,832

Параметры недвижимости в Куявско-Поморское воеводство, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти