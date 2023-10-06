Расположенный на юге страны Катовице считается одним из наиболее быстро развивающихся городов Польши, и потому жилая недвижимость там востребована как у поляков, так и у иностранных граждан.

Какие самые популярные районы для покупки квартир в Катовице?

Лучшим для жизни районом города считается Муховец, славящийся своими зелеными насаждениями. Еще один спокойный и зеленый район, который часто выбирают те, кто хотел бы купить квартиру в Катовице — Гишовец. Популярны также следующие районы:

Заленже;

Средместье;

Богучице.

Сколько в среднем стоят квартиры в Катовице?

Для того чтобы купить квартиру в Катовице (Польша), не требуется значительных сумм: недвижимость в нем дешевле, чем в других крупных городах. Студию в современном ЖК здесь вполне реально купить за 50-60 тыс. евро. Недалеко ушла от нее по цене и двухкомнатная квартира в Катовице: 65-70 тыс. евро — и она ваша. Даже элитное жилье здесь вполне доступно: более 200-250 тыс. за него не попросят.

Можно ли получить ВНЖ при покупке квартиры в Польше?

Покупка даже самого дорогого дома или апартаментов в Катовице не станет аргументом для автоматического получения ВНЖ. В лучшем случае покупка недвижимости упростит оформление долгосрочной визы. Потому тем, кто планирует осесть в Польше, следует искать иные способы обретения ВНЖ: брак, открытие своего бизнеса и т. д.