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Realting.com
Польша
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Купить квартиру в Великопольское воеводство, Польша
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254 объекта найдено
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Квартира 4 спальни
Познань, Польша
94 м²
€ 257,638
Я рекомендую предложение 4 – мирных апартаментов, расположенных в Познани в Йежице – ul. Зоф…
Квартира 2 спальни
Glinka Duchowna, Польша
49 м²
€ 81,653
Я рекомендую предложение продать квартиру недавно созданному поместью TARASY KOSTRZYNA, расп…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
45 м²
€ 78,430
— Солнечная квартира — Дембиц — зеленая зона Двухкомнатная квартира в Познани Дембиц на ул. …
Квартира 4 спальни
Познань, Польша
75 м²
€ 199,836
Я рекомендую уникальное предложение 4-комнатной квартиры, расположенной в Познани Марселина …
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
49 м²
€ 113,863
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением 3-комнатной квартиры в НОВОМ ИНВЕСТИЦИИ = Покупа…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
39 м²
€ 103,141
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже двухкомнатной квартиры. Ресторан наход…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
30 м²
€ 72,843
Визуализация квартиры на картинках. Квартира в стадии окончательной реконструкции. Запланиро…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
47 м²
€ 117,968
Я рекомендую предложение 2 – комнатной квартиры с отдельной кухней, расположенной в Вильде –…
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
56 м²
€ 95,620
Хотели бы вы жить рядом с парком и в то же время иметь его рядом с вами? Я рекомендую трехко…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
50 м²
€ 107,224
Я рекомендую на продажу квартиру в городской вилле на ул. Kasprzaka. 2-комнатная квартира пл…
Квартира 2 спальни
Gluszyna Lesna, Польша
39 м²
€ 71,339
Дамы и господа, вы вошли в поисках места для жизни или для инвестиций, поэтому вы столкнулис…
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
74 м²
€ 171,042
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже 3-комнатной квартиры с двумя садами. L…
Квартира 1 спальня
Познань, Польша
31 м²
€ 97,769
Доброе утро, дамы и господа, сегодня я хотел бы представить предложение о продаже однокомнат…
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
47 м²
€ 78,000
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением 3-комнатной квартиры для ремонта на 4-м этаже в …
Квартира 4 спальни
Czerwonak, Польша
77 м²
€ 92,182
Я рекомендую на продажу 4-комнатную квартиру площадью 77,21 м2 с балконом и подвалом, распол…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
48 м²
€ 82,728
I invite you to familiarize yourself with the offer of a 2-room apartment located in the hou…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
54 м²
€ 94,331
Would you like to live in a fully scheduled apartment with a nice view and have it close to …
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
37 м²
€ 90,034
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
61 м²
€ 171,687
I recommend the offer of 3 – a peaceful apartment located in Poznań in Jeżyce – ul. Zofia Na…
Квартира 1 спальня
Познань, Польша
32 м²
€ 57,802
Are you looking for a cozy apartment well connected to the city? Are you an investor or just…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
52 м²
€ 155,528
Если вы мечтаете жить в престижных квартирах –, то это предложение предназначено для вас. Пл…
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
65 м²
€ 132,579
Предложение в процессе подготовки. Продается квартира в очень модном месте в последнее время…
Квартира 3 спальни
Mosina, Польша
52 м²
€ 85,951
Доброе утро! Я рекомендую на продажу меблированную трехкомнатную квартиру с садом в Мосине в…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
37 м²
€ 79,290
Продается 2-комнатная квартира площадью 37,3 м2, расположенная на 3-м этаже в многоквартирно…
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
38 м²
€ 70,909
Мы предлагаем 2-комнатную квартиру площадью 38 м2 в округе Героев Второй мировой войны, расп…
Квартира 4 спальни
Познань, Польша
106 м²
€ 206,282
КРАСИВЫЙ, СОЛНЦЕ И ОЧЕНЬ ОБЛАСТЬ Я настоятельно рекомендую к продаже большую 4-комнатную ква…
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
64 м²
€ 92,397
Продается квартира в Ратае, усадьба Орла Бялего, на первом этаже, на ремонт, с садом, площад…
Квартира 3 спальни
Kleszczewo, Польша
61 м²
€ 105,075
Новая 3-комнатная квартира с кухней и балконом. Квартира будет закончена и готова к входу к …
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
45 м²
€ 76,067
Ul. Przybyszewski 8, 2 комнаты – 44,7 м2 для капитального ремонта. -Floor 3/4 - Может быть п…
Квартира 3 спальни
Tulce, Польша
50 м²
€ 84,876
Продается трехкомнатная квартира в новом жилом комплексе в Крушевнии, коммуна Сварзендз. ЦЕН…
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Параметры недвижимости в Великопольское воеводство, Польша
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