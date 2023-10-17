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Квартиры в gmina Wrzesnia, Польша

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9 объектов найдено
Квартира в Oblaczkowo, Польша
Квартира
Oblaczkowo, Польша
Площадь 5 000 м²
€185,772
Квартира 3 комнаты в Otoczna, Польша
Квартира 3 комнаты
Otoczna, Польша
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Связываете ли вы свое будущее с сентябрем? Вы ищете современную и комфортабельную квартиру с…
€102,284
Квартира в Psary Polskie, Польша
Квартира
Psary Polskie, Польша
Площадь 120 м²
Вы ищете просторный дом с садом и в то же время планируете жить в центре города? У нас есть …
€108,840
Квартира 2 комнаты в Psary Polskie, Польша
Квартира 2 комнаты
Psary Polskie, Польша
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Вы ищете квартиру в центре Września? Хотите жить рядом со школой, детским садом, поликлиника…
€62,070
Квартира 4 комнаты в Psary Polskie, Польша
Квартира 4 комнаты
Psary Polskie, Польша
Комнаты 4
Площадь 137 м²
Продается уникальная просторная, простаивающая квартира в многоквартирном доме в Centrum Wrz…
€172,658
Квартира в Psary Polskie, Польша
Квартира
Psary Polskie, Польша
Площадь 560 м²
Ресторан капри на продажу
€480,820
Квартира 2 комнаты в Psary Polskie, Польша
Квартира 2 комнаты
Psary Polskie, Польша
Комнаты 2
Площадь 55 м²
€57,677
Квартира в Gulczewko, Польша
Квартира
Gulczewko, Польша
Площадь 45 м²
Если вы заботитесь о небольшом новом доме для вашего собственного обустройства недалеко от W…
€59,010
Квартира в Grzybowo, Польша
Квартира
Grzybowo, Польша
Площадь 45 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением о продаже исключительно благоустроенных новых лет…
€68,845

Параметры недвижимости в gmina Wrzesnia, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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