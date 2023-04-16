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Купить квартиру в gmina Tarnowo Podgorne, Польша

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Batorowo, Польша
Квартира 2 спальни
Batorowo, Польша
49 м²
€ 81,057
Я от всей души рекомендую предложение 2 – мирных апартаментов, расположенных в Познани в пят…
Квартира 4 спальнив Batorowo, Польша
Квартира 4 спальни
Batorowo, Польша
79 м²
€ 133,992
Я приглашаю вас купить четырехкомнатную квартиру в Домбрувке недалеко от Познани, недалеко о…
Квартира 2 спальнив Tarnowo Podgorne, Польша
Квартира 2 спальни
Tarnowo Podgorne, Польша
43 м²
€ 85,132
– Tarnowo Podgórne – 2010 – Тихий и спокойный, новый жилой комплекс – – Возможность купить п…
Квартира 3 спальнив Baranowo, Польша
Квартира 3 спальни
Baranowo, Польша
62 м²
€ 106,468
Квартира 3 спальнив Baranowo, Польша
Квартира 3 спальни
Baranowo, Польша
122 м²
€ 91,746
ПРОДАЕТСЯ 122 М2 ПОТОК НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В ЗАМОЩИТЕ ДОМА С САДОМ В ПЕРЕДАЧЕ ( В ПОДДЕРЖКЕ GMIN…

Параметры недвижимости в gmina Tarnowo Podgorne, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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