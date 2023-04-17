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Купить квартиру в gmina Suchy Las, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Biedrusko, Польша
Квартира 3 спальни
Biedrusko, Польша
65 м²
€ 119,257
Я рекомендую предложение 3-комнатной квартиры, расположенной в Бидруско, на улице Войсова. М…
Квартира 3 спальнив Zlotniki, Польша
Квартира 3 спальни
Zlotniki, Польша
38 м²
€ 73,323
Квартира расположена на первом этаже в двухэтажном здании 2007 года. Общая площадь 64м2 ( 38…
Квартира 3 спальнив Zlotniki, Польша
Квартира 3 спальни
Zlotniki, Польша
57 м²
€ 114,081

Параметры недвижимости в gmina Suchy Las, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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