Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Srem
  5. Квартиры

Квартиры в gmina Srem, Польша

Сьрем
7
Квартира В архив
Очистить
11 объектов найдено
Квартира в Wyrzeka, Польша
Квартира
Wyrzeka, Польша
Площадь 182 м²
€214,629
Квартира в Grobelka, Польша
Квартира
Grobelka, Польша
Площадь 387 м²
Уникальная недвижимость площадью 1,5 га в живописной Чмонии (вокруг Курника)
€599,219
Квартира в Zbrudzewo, Польша
Квартира
Zbrudzewo, Польша
Площадь 1 024 м²
Construction plot of 1024 m2 in Zbrudzew near Śrem
€40,311
Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 350 м²
€260,824
Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 202 м²
Коммерческое здание – сервиса – производства, в нём была отделена жилая часть. Целых 202 м2,…
€206,785
Квартира в Pyszaca, Польша
Квартира
Pyszaca, Польша
Площадь 190 м²
Предложение в подготовке
€152,311
Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 2 460 м²
Инвестиционная жемчужина, вы не можете купить тюрьму на ежедневной основе;). Возможности исп…
€849,801
Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 303 м²
€520,776
Квартира в Blociszewo, Польша
Квартира
Blociszewo, Польша
Площадь 179 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением продаж стильного, несомненно элегантного отдельно …
€213,540
Квартира в Grobelka, Польша
Квартира
Grobelka, Польша
Площадь 903 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка, расположенного в Чмоне по адрес…
€39,222
Квартира в Сьрем, Польша
Квартира
Сьрем, Польша
Площадь 272 м²
Для продажи мы представляем вам уникальный дом в Шреме, который впечатляет не только своим к…
€294,162

Параметры недвижимости в gmina Srem, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти