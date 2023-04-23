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Жильё в gmina Skoki, Польша

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Niedzwiedziny, Польша
Дом 4 спальни
Niedzwiedziny, Польша
202 м²
€ 250,957
Unique location – in a quiet, beautiful area, surrounded by a forest, on the edge of the Zie…

Параметры недвижимости в gmina Skoki, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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