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Квартиры в gmina Skoki, Польша

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6 объектов найдено
Квартира в Roscinno, Польша
Квартира
Roscinno, Польша
Площадь 1 145 м²
€30,208
Квартира в Potrzanowo, Польша
Квартира
Potrzanowo, Польша
Площадь 137 м²
Мечтаете о просторном доме вдали от суеты и суеты, где после работы можно отдохнуть? Мечтает…
€157,606
Квартира в Potrzanowo, Польша
Квартира
Potrzanowo, Польша
Площадь 1 272 м²
Последние три свободных участка под застройку с приходом озера. Во вновь созданных односемей…
€30,628
Квартира 3 комнаты в Скоки, Польша
Квартира 3 комнаты
Скоки, Польша
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Просторная 3-комнатная квартира в Скоках площадью 75,6 м ² с рекреационным участком на берегах реки
€89,748
Квартира в Niedzwiedziny, Польша
Квартира
Niedzwiedziny, Польша
Площадь 213 м²
Свободный, атмосферный дом на краю леса Зелонка 160,6 m ²
€186,063
Квартира в Niedzwiedziny, Польша
Квартира
Niedzwiedziny, Польша
Площадь 202 м²
Уникальное расположение – в тихом, красивом районе, окруженном лесом, на краю Леса Зелонка. …
€218,679

Параметры недвижимости в gmina Skoki, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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