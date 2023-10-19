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gmina Murowana Goslina
Квартиры
Квартиры в gmina Murowana Goslina, Польша
Квартира
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19 объектов найдено
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Квартира
Msciszewo, Польша
891 м²
Я рекомендую предложение участка, расположенного в Murowana Goślinie, на улице Cześnika. Нед…
€52,317
Рекомендовать
Квартира
Bialegi, Польша
2 414 м²
Рад представить вам предложение по продаже участков от МПЗП. Цель в плане: производство – ус…
€68,694
Рекомендовать
Квартира
Bialegi, Польша
3 008 м²
Рад представить вам предложение по продаже участков от МПЗП. Цель в плане: производство – ус…
€85,598
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Квартира 4 комнаты
Msciszewo, Польша
4
89 м²
Я рекомендую предложение мирной квартиры 4 –, расположенной в Murowana Goślin на поместье Zi…
€80,992
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Квартира
Bialegi, Польша
2 469 м²
Рад представить вам предложение по продаже участков от МПЗП. Цель в плане: производство – ус…
€53,505
Рекомендовать
Квартира
Мурована-Гослина, Польша
7 784 м²
For sale, we offer a unique plot of 7784 square meters, located at Podkomorzego Street in Mu…
€144,254
Рекомендовать
Квартира
Msciszewo, Польша
114 м²
Двухквартирный дом, расположенный в Murowana Goślina в поместье Zielone Wzgórza. Общая площа…
€138,343
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Квартира
Msciszewo, Польша
567 м²
Строительный участок площадью 567 м2, предназначенный для односемейного жилья
€38,307
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Квартира
Msciszewo, Польша
260 м²
Отдельный дом площадью 260 м2, расположенный в деревне Бодушево коммуны Мурована Гослина (Mu…
€196,351
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Квартира
Lopuchowo, Польша
1 040 м²
A plot of 1040 m2, located on the Grzybowy estate at Maślakowa Street, in Łopuchów, the muni…
€78,803
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Квартира
Msciszewo, Польша
300 м²
Мы приглашаем вас открыть для себя этот уникальный дом, который предлагает идеальное место д…
€218,679
Рекомендовать
Квартира
Msciszewo, Польша
3 785 м²
Расположенный в живописном городе Промнице, недалеко от Murowana Goślina, воеводство Великой…
€142,284
Рекомендовать
Квартира
Msciszewo, Польша
530 м²
I invite you now for a virtual walk around the house and for panoramic photos of the area ar…
€302,079
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Msciszewo, Польша
3
72 м²
€89,529
Рекомендовать
Квартира
Msciszewo, Польша
98 м²
Доступные дома с большей или меньшей площадью участка на инвестиции! Вы также можете купить …
€90,843
Рекомендовать
Квартира
Msciszewo, Польша
232 м²
Продается очень красивый и ухоженный дом, стоящий в Murowana Goślinie по адресу ул. Пруссия.…
€214,520
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Квартира
Dluga Goslina, Польша
195 м²
Новый отдельно стоящий дом в Długa Goślin – очаровательное место, недалеко от леса и озера!
€194,819
Рекомендовать
Квартира
Msciszewo, Польша
1 032 м²
€43,561
Рекомендовать
Квартира
Msciszewo, Польша
1 016 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже неосвоенного участка земли под строитель…
€42,256
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Параметры недвижимости в gmina Murowana Goslina, Польша
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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