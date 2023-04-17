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Купить квартиру в gmina Kornik, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Borowiec, Польша
Квартира 2 спальни
Borowiec, Польша
45 м²
€ 96,829
Продается 2-комнатная квартира площадью 45,17 м2, на первом этаже в Робакове недалеко от Поз…

Параметры недвижимости в gmina Kornik, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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