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Квартиры в Констанцин-Езёрна гмина, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Kierszek, Польша
Квартира 1 комната
Kierszek, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
€ 52,034
Квартира 1 спальня в Czarnow, Польша
Квартира 1 спальня
Czarnow, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/10
€ 104,251

Параметры недвижимости в Констанцин-Езёрна гмина, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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