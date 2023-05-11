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Квартиры в gmina Komorniki, Польша

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12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Gluszyna Lesna, Польша
Квартира 2 спальни
Gluszyna Lesna, Польша
Количество спален 2
Площадь 39 м²
€ 73,477
Квартира 3 спальни в Leczyca, Польша
Квартира 3 спальни
Leczyca, Польша
Количество спален 3
Площадь 66 м²
€ 102,385
Квартира 4 спальни в Plewiska, Польша
Квартира 4 спальни
Plewiska, Польша
Количество спален 4
Площадь 91 м²
€ 120,363
Квартира 3 спальни в Leczyca, Польша
Квартира 3 спальни
Leczyca, Польша
Количество спален 3
Площадь 51 м²
€ 96,247
Квартира 3 спальни в Plewiska, Польша
Квартира 3 спальни
Plewiska, Польша
Количество спален 3
Площадь 80 м²
€ 164,430
Квартира 3 спальни в Leczyca, Польша
Квартира 3 спальни
Leczyca, Польша
Количество спален 3
Площадь 51 м²
€ 98,220
Квартира 2 спальни в Plewiska, Польша
Квартира 2 спальни
Plewiska, Польша
Количество спален 2
Площадь 50 м²
€ 100,631
Квартира 4 спальни в Plewiska, Польша
Квартира 4 спальни
Plewiska, Польша
Количество спален 4
Площадь 91 м²
€ 128,256
Квартира 2 спальни в Leczyca, Польша
Квартира 2 спальни
Leczyca, Польша
Количество спален 2
Площадь 33 м²
€ 74,323
Квартира 2 спальни в Gluszyna Lesna, Польша
Квартира 2 спальни
Gluszyna Lesna, Польша
Количество спален 2
Площадь 37 м²
€ 59,195
Квартира 3 спальни в Plewiska, Польша
Квартира 3 спальни
Plewiska, Польша
Количество спален 3
Площадь 77 м²
€ 127,160
Квартира 3 спальни в Wiry, Польша
Квартира 3 спальни
Wiry, Польша
Количество спален 3
Площадь 64 м²
€ 142,506

Параметры недвижимости в gmina Komorniki, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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