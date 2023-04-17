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Купить квартиру в gmina Kleszczewo, Польша

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Kleszczewo, Польша
Квартира 3 спальни
Kleszczewo, Польша
61 м²
€ 105,320
Новая 3-комнатная квартира с кухней и балконом. Квартира будет закончена и готова к входу к …
Квартира 3 спальнив Tulce, Польша
Квартира 3 спальни
Tulce, Польша
50 м²
€ 85,074
Продается трехкомнатная квартира в новом жилом комплексе в Крушевнии, коммуна Сварзендз. ЦЕН…
Квартира 2 спальнив Tulce, Польша
Квартира 2 спальни
Tulce, Польша
47 м²
€ 99,935
Я от всей души рекомендую оборудованную 2-комнатную квартиру, расположенную на улице Заласев…
Квартира 3 спальнив Kleszczewo, Польша
Квартира 3 спальни
Kleszczewo, Польша
63 м²
€ 96,705
Квартира 2 спальнив Tulce, Польша
Квартира 2 спальни
Tulce, Польша
36 м²
€ 58,150
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением продаж, интересной и меблированной однокомнатной…

Параметры недвижимости в gmina Kleszczewo, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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