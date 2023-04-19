Недвижимость в Жароцине: комфортабельное жилье в тихом польском городке

Жароцин — небольшой, но очень уютный польский городок. Официально наделен статусом городской-сельской гмины. Включен в состав Великопольского воеводства. На территории гмины проживает порядка 27 тыс. человек.

Виды недвижимости в Жароцине

Вниманию покупателей в польском городке представлены преимущественно частные дома и коттеджи. Они располагаются в центре гмины и на ее окраинах. Дома оснащены всеми необходимыми коммуникациями.

Квартиры и комнаты встречаются реже. На платформе realting.com купить их можно в основном в двух и трехэтажных домах, находящихся в центральной части гмины Жароцин. Большая часть квартир выставлена на продажу с мебелью и бытовой аппаратурой.

Преимущества покупки недвижимости

Приобрести жилье в Жароцине выгодно по ряду причин:

цены на дома и квартиры стоят около 500-900 евро за «квадрат» — это в 3-4 раза дешевле, чем в крупных польских городах;

купленную недвижимость на платформе Realting.com можно использовать на время отпусков или для постоянного проживания;

в Жароцине хорошая экология из-за отсутствия промышленных предприятий и автомагистралей;

зимой можно ходить в горы, расположенные вблизи с гминой;

приобретенную недвижимость в Польше удобно периодически сдавать в аренду туристам, которые приезжают сюда, чтобы посетить музеи и оценить старинные здания.

Что необходимо учесть?

Приобретение собственности в Жароцине подойдет прежде всего покупателям, ценящим спокойный сельский образ жизни. В городке всегда тихо и немноголюдно. Все жители отличаются добродушием и гостеприимством.