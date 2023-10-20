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Дома в Белява, Польша

6 объектов найдено
Дом 6 спален в Белява, Польша
Дом 6 спален
Белява, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Этаж 1/2
Красивый современный дом на продажу в центре Konstancin-Jeziorna 7 комнат Дом находится в ко…
€860,263
Дом 5 комнат в Белява, Польша
Дом 5 комнат
Белява, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Уютное поместье из роскошных вилл, расположенное на участке площадью более гектара, в окруже…
€806,698
Дом 5 комнат в Белява, Польша
Дом 5 комнат
Белява, Польша
Комнаты 5
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Проект представляет собой уединенный комплекс из роскошных вилл, расположенных на участке пл…
€798,093
Дом 6 спален в Белява, Польша
Дом 6 спален
Белява, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Этаж 1/3
Роскошный жилой комплекс расположен на участке площадью более гектара, на одной из самых кра…
€1,03 млн
Дом 9 комнат с балконом в Белява, Польша
Дом 9 комнат с балконом
Белява, Польша
Комнаты 9
Площадь 438 м²
€949,693
Дом 9 комнат в Белява, Польша
Дом 9 комнат
Белява, Польша
Комнаты 9
Площадь 250 м²
€675,338
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