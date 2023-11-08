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Жильё в Белява, Польша

дома
6
8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Белява, Польша
Квартира 3 спальни
Белява, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/3
Представляем загородный жилой проект в Konstancin-Jeziorna Весь проект состоит из 41 квартир…
€139,397
Квартира в Белява, Польша
Квартира
Белява, Польша
Площадь 40 м²
Количество этажей 3
Продаются квартиры в пригороде Варшавы Konstancin-JeziornaПредставляем новый жилой квартирны…
€92,722
Дом 5 комнат в Белява, Польша
Дом 5 комнат
Белява, Польша
Комнаты 5
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Проект представляет собой уединенный комплекс из роскошных вилл, расположенных на участке пл…
€790,300
Дом 5 комнат в Белява, Польша
Дом 5 комнат
Белява, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Уютное поместье из роскошных вилл, расположенное на участке площадью более гектара, в окруже…
€798,821
Дом 6 спален в Белява, Польша
Дом 6 спален
Белява, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Этаж 1/2
Красивый современный дом на продажу в центре Konstancin-Jeziorna 7 комнат Дом находится в ко…
€851,862
Дом 6 спален в Белява, Польша
Дом 6 спален
Белява, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Этаж 1/3
Роскошный жилой комплекс расположен на участке площадью более гектара, на одной из самых кра…
€1,02 млн
Дом 9 комнат с балконом в Белява, Польша
Дом 9 комнат с балконом
Белява, Польша
Комнаты 9
Площадь 438 м²
€940,420
Дом 9 комнат в Белява, Польша
Дом 9 комнат
Белява, Польша
Комнаты 9
Площадь 250 м²
€668,743
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