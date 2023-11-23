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Realting.com
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Жильё в Добра Вода, Черногория
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134 объекта найдено
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Добра Вода, Черногория
2
1
49 м²
2/4
Продам свою квартиру 50метров от моря, 49м2, прихожая, гостиная с кухней, спальня, с/у, лодж…
€110,000
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Дом 5 комнат
Добра Вода, Черногория
5
150 м²
Дом расположен в Добрых Водах в 1500 метрах от моря Площадь дома 176 м2 Площадь участка В д…
€110,000
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Дом 5 комнат
Добра Вода, Черногория
5
164 м²
Дом расположен в Добра Вода, в 400 метрах от центрального пляжа. Площадь дома 164 м2. Площа…
€260,000
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Дом 6 комнат
Добра Вода, Черногория
6
150 м²
Четырехэтажный дом и два участка на первой линии от моря в Нишиче, Добра Вода. Площадь дома …
€600,000
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Квартира 1 комната
Добра Вода, Черногория
1
49 м²
Квартира с одной спальней недалеко от отеля Ruža Vjetrova в Доброй Воде. Площадь квартиры 49…
€115,000
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Квартира 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
4
145 м²
Пентхаус расположен в Добра Вода, в 100 метрах от моря Квартира с прямым видом на море, расп…
€450,000
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Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Добра Вода, Черногория
4
2
222 м²
5
Продается просторный пентхаус в городе Добра Вода, муниципалитет Бар, всего в 200 метрах от …
Цена по запросу
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+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира
Добра Вода, Черногория
28 м²
Квартиры в новом строящемся здании в Доброй Воде. Завершение строительства - январь 2024г. П…
€75,000
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Дом 6 комнат
Добра Вода, Черногория
6
180 м²
Дом расположен в поселке Добра Вода, в 600 метрах от моря Площадь 120 м2 + мансардный этаж (…
€170,000
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Дом 3 комнаты
Добра Вода, Черногория
3
190 м²
Комплекс из 10 вилл расположен в Добра вода в 3 км от моря Площадь вилл, включая гараж и тер…
€170,000
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Квартира 1 комната
Добра Вода, Черногория
1
43 м²
Квартиры в уникальном комплексе на первой линии от моря в Доброй Воде. Площади квартир: 43м2…
€150,500
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Добра Вода, Черногория
3
1
83 м²
Квартира с видом на море в 150 метрах от моря в Добра Воде Квартира площадью 83м2. Меблир…
€139,000
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Дом 2 спальни с парковкой
Добра Вода, Черногория
2
2
Продаются строящиеся квартиры над рестораном Парма в Будве. Строительство началось 15 сентяб…
€164,000
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+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 ванная с кондиционером
Добра Вода, Черногория
1
28 м²
4
Сдается трехкомнатная, современно обставленная квартира с видом на море и город, в районе Ла…
€80,800
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+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 ванная с кондиционером
Добра Вода, Черногория
1
28 м²
3
Сдается трехкомнатная, современно обставленная квартира с видом на море и город, в районе Ла…
€75,700
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+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Студия
Добра Вода, Черногория
22 м²
2/4
Студия 22 кв м - расположена на втором этаже - с небольшим видом на море - кондици…
€60,500
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Дом 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
4
150 м²
Новая двухэтажная вилла в Добра Вода, Бар - площадь двухэтажной виллы 150м2 - площадь земе…
€195,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Добра Вода, Черногория
1
1
41 м²
2
Продается двухкомнатная меблированная квартира 41м2 в Баре, Добра Вода. В квартире есть п…
€75,000
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+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Добра Вода, Черногория
3
2
Продается красивая двухкомнатная меблированная квартира площадью 70м2, расположенная на втор…
€195,000
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+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Дом 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
4
205 м²
Трехэтажный дом с гаражом в Добра Вода дом площадью 205м2 +14м2 Земельный участок 304м2 …
€192,600
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Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Добра Вода, Черногория
4
2
136 м²
Представляем вашему вниманию уникальную виллу, расположенную на второй линии от моря в живо…
€269,000
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+38267802627
Lanalazana@gmail.com
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Добра Вода, Черногория
2
2
81 м²
Продажа: Квартира в Черногории в 50 м от моря в комплексе с бассейном и с гаражом 81 м2 …
€170,000
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+38267802627
Lanalazana@gmail.com
Пентхаус 3 спальни
Добра Вода, Черногория
4
2
240 м²
5
ID 739 Продается новый пентхаус в Добра вода с панорамным видом на море и горы Площадь…
€399,000
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+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
2
1
2/3
ID 738 Продается квартира с 1 спальней в поселке Добра Вода Расположена на 2-ом этаже …
€98,000
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+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Дом 3 спальни
Добра Вода, Черногория
5
2
2
ID 684 Продается дом в Добра Вода Каждый этаж по 70 м2, большие террасы. На 1 этаже …
€155,000
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+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Квартира 1 комната
Добра Вода, Черногория
1
40 м²
Срочная продажа квартиры с одной спальней в Добра Вода Квартира площадью 40м2 Находится на …
€73,500
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Квартира 3 спальни
Добра Вода, Черногория
3
46 м²
Комплекс расположен на первой береговой линии моря с кристально чистой водой. Два здание …
€113,000
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Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2
38 м²
Новый жилой комплекс располагается в поселке Добра Вода. Представляет собой 3 современных д…
€100,000
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Вилла 5 спален
Добра Вода, Черногория
5
420 м²
Современная вилла с прекрасными видами, Добра Вода Новая вилла расположена на участке 600м2…
€1,20 млн
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Вилла 3 спальни
Добра Вода, Черногория
3
119 м²
Продается дом в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Дом площадью 119 м2 располагает тремя …
€150,000
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