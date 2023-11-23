Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Добра Вода

Жильё в Добра Вода, Черногория

квартиры
54
дома
75
134 объекта найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Добра Вода, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/4
Продам свою квартиру 50метров от моря, 49м2, прихожая, гостиная с кухней, спальня, с/у, лодж…
€110,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Добра Вода, Черногория
Дом 5 комнат
Добра Вода, Черногория
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Дом расположен в Добрых Водах в 1500 метрах от моря Площадь дома 176 м2 Площадь участка В д…
€110,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Добра Вода, Черногория
Дом 5 комнат
Добра Вода, Черногория
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Дом расположен в Добра Вода, в 400 метрах от центрального пляжа. Площадь дома 164 м2. Площа…
€260,000
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Добра Вода, Черногория
Дом 6 комнат
Добра Вода, Черногория
Комнаты 6
Площадь 150 м²
Четырехэтажный дом и два участка на первой линии от моря в Нишиче, Добра Вода. Площадь дома …
€600,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 комната
Добра Вода, Черногория
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Квартира с одной спальней недалеко от отеля Ruža Vjetrova в Доброй Воде. Площадь квартиры 49…
€115,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Квартира 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Пентхаус расположен в Добра Вода, в 100 метрах от моря Квартира с прямым видом на море, расп…
€450,000
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Добра Вода, Черногория
Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Добра Вода, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Этаж 5
Продается просторный пентхаус в городе Добра Вода, муниципалитет Бар, всего в 200 метрах от …
Цена по запросу
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Квартира в Добра Вода, Черногория
Квартира
Добра Вода, Черногория
Площадь 28 м²
Квартиры в новом строящемся здании в Доброй Воде. Завершение строительства - январь 2024г. П…
€75,000
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Добра Вода, Черногория
Дом 6 комнат
Добра Вода, Черногория
Комнаты 6
Площадь 180 м²
Дом расположен в поселке Добра Вода, в 600 метрах от моря Площадь 120 м2 + мансардный этаж (…
€170,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Добра Вода, Черногория
Дом 3 комнаты
Добра Вода, Черногория
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Комплекс из 10 вилл расположен в Добра вода в 3 км от моря Площадь вилл, включая гараж и тер…
€170,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 комната
Добра Вода, Черногория
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Квартиры в уникальном комплексе на первой линии от моря в Доброй Воде. Площади квартир: 43м2…
€150,500
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Добра Вода, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Квартира с видом на море в 150 метрах от моря в Добра Воде Квартира площадью 83м2. Меблир…
€139,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни с парковкой в Добра Вода, Черногория
Дом 2 спальни с парковкой
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаются строящиеся квартиры над рестораном Парма в Будве. Строительство началось 15 сентяб…
€164,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 ванная с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 ванная с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4
Сдается трехкомнатная, современно обставленная квартира с видом на море и город, в районе Ла…
€80,800
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 ванная с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 ванная с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3
Сдается трехкомнатная, современно обставленная квартира с видом на море и город, в районе Ла…
€75,700
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Студия в Добра Вода, Черногория
Студия
Добра Вода, Черногория
Площадь 22 м²
Этаж 2/4
Студия 22 кв м - расположена на втором этаже  - с небольшим видом на море - кондици…
€60,500
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Дом 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Новая двухэтажная вилла в Добра Вода, Бар - площадь двухэтажной виллы 150м2 - площадь земе…
€195,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2
Продается двухкомнатная меблированная квартира 41м2 в Баре, Добра Вода. В квартире есть п…
€75,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом в Добра Вода, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Добра Вода, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается красивая двухкомнатная меблированная квартира площадью 70м2, расположенная на втор…
€195,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Дом 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Дом 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
Комнаты 4
Площадь 205 м²
Трехэтажный дом с гаражом в Добра Вода дом площадью 205м2 +14м2 Земельный участок 304м2 …
€192,600
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Представляем вашему вниманию уникальную виллу, расположенную на второй линии от моря в живо…
€269,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+38267802627 Lanalazana@gmail.com
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Продажа: Квартира в Черногории в 50 м от моря в комплексе с бассейном и с гаражом 81 м2 …
€170,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+38267802627 Lanalazana@gmail.com
Пентхаус 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 5
ID 739 Продается новый пентхаус в Добра вода с панорамным видом на море и горы Площадь…
€399,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Квартира 1 спальня в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 спальня
Добра Вода, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
ID 738 Продается квартира с 1 спальней в поселке Добра Вода Расположена на 2-ом этаже …
€98,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Дом 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Дом 3 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ID 684 Продается дом в Добра Вода Каждый этаж по 70 м2, большие террасы.  На 1 этаже …
€155,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Квартира 1 комната в Добра Вода, Черногория
Квартира 1 комната
Добра Вода, Черногория
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Срочная продажа квартиры с одной спальней в Добра Вода Квартира площадью 40м2 Находится на …
€73,500
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 3 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 3
Площадь 46 м²
Комплекс расположен на первой береговой линии моря  с кристально чистой водой.  Два здание …
€113,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Новый жилой комплекс располагается в поселке Добра Вода. Представляет собой 3 современных д…
€100,000
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Добра Вода, Черногория
Вилла 5 спален
Добра Вода, Черногория
Комнаты 5
Площадь 420 м²
Современная вилла с прекрасными видами, Добра Вода Новая вилла расположена на участке 600м2…
€1,20 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Добра Вода, Черногория
Вилла 3 спальни
Добра Вода, Черногория
Комнаты 3
Площадь 119 м²
Продается дом в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Дом площадью 119 м2 располагает тремя …
€150,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти