Покупка недвижимости в Монако — прекрасный вариант для инвестиций с возможностью получения ВНЖ

Монако — карликовая страна, известная своей валютной ликвидностью и богатством граждан. В последнее время недвижимость в Монако стала очень популярной, ведь приобретение квартиры или дома здесь означает получение ВНЖ. Это, в свою очередь, лакомый кусочек для тех, кто хочет укрыться в уютном налоговом раю практически возле самого Лазурного берега. Однако позволить себе такое приобретение могут только состоятельные люди.

Особенности недвижимости в Монако

На рынке недвижимости Монако предлагаются просторные квартиры, отдельные дома, шикарные апартаменты и виллы на огромных площадях. Страна очень маленькая, и все жилые варианты сосредоточены практически на самом побережье. Из-за этого ограничено и количество предложений. Все они на вторичном рынке — новостроек в Монако попросту нет.

Наиболее доступные по стоимости жилые объекты в Монако — однокомнатные квартиры. Хотя и их никак нельзя отнести к эконом-классу — покупатель получит прекрасное жилье со всеми удобствами и, скорее всего, с потрясающим видом на море. Цены на двух- и трехкомнатные варианты значительно выше и сопоставимы со стоимостью апартаментов.

В удалении от побережья располагаются элитные виллы. Их не очень много, и почти все они заняты мировыми знаменитостями.

Из-за запредельных цен на недвижимость многие рассматривают вариант аренды. Это более доступно по стоимости, особенно если планируется только сезонное проживание. Стоит отметить, что даже сдаваемое в аренду жилье здесь — в хорошем состоянии.

Выгоды покупки

Монако — крохотная страна без подоходного налога для граждан, с отличным климатом, прекрасной медициной, идеальным порядком и массой иных достоинств. Естественно, гражданство княжество просто так не раздает. Покупка недвижимости в Монако — первый шаг к этому.

Страна мало подвержена различным кризисным влияниям по причине постоянного притока инвестиций. Разумеется, недвижимость является одой из ключевых инвестиционных составляющих. Спрос на объекты существенно превышает предложения. Стоит отметить, что в начале 2019 года средняя цена объектов недвижимости в Монако перевалила за 5 миллионов евро, в то время как буквально год тому назад она была примерно на полмиллиона дешевле. Это говорит о том, что вложение средств в подобный проект будет беспроигрышным вариантом.