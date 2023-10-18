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Жильё в Монако

квартиры
65
67 объектов найдено
Дом 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой в Монако, Монако
Дом 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Монако, Монако
Комнаты 5
Этаж 10/10
В роскошной резиденции с консьержем, двухуровневый пентхаус 520 м2, полностью меблированный …
€60,00 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Монако, Монако
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Монако, Монако
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Этаж 7/29
Просторные 2 -х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА , полностью отремонтированные с использованием качественн…
€3,85 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой в Монако, Монако
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Монако, Монако
Комнаты 3
Площадь 165 м²
Этаж 5/6
3-х комнатный дуплекс, полностью отремонтирован, расположен в буржуазном здании в районе Bou…
€7,70 млн
Квартира 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Монако, Монако
Квартира 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Монако, Монако
Комнаты 6
Площадь 1 175 м²
Роскошная квартира с жилой площадью 834 кв.м. занимает целый этаж в резиденции PANORAMA, рас…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Монако, Монако
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Монако, Монако
Комнаты 6
Площадь 387 м²
Роскошная квартира с высококачественной отделкой и панорамным видом на гавань в самом сердце…
Цена по запросу
Квартира в Монте-Карло, Монако
Квартира
Монте-Карло, Монако
Площадь 140 м²
Княжество Монако г.Монте Карло Апартамент рядом с пляжем Элегантн…
€7,50 млн
Квартира в Монте-Карло, Монако
Квартира
Монте-Карло, Монако
Площадь 130 м²
Княжество Монако г.Монте Карло Апартамент с видом на море Элегант…
€6,90 млн
Квартира 4 комнаты в Монте-Карло, Монако
Квартира 4 комнаты
Монте-Карло, Монако
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Княжество Монако г.Монте-Карло Апартамент 115м2 Элегантный апарта…
€5,25 млн
Квартира в Монте-Карло, Монако
Квартира
Монте-Карло, Монако
Площадь 198 м²
Этаж 1
Княжество Монако г.Монте-Карло Редкое предложение! Апартамент с частным …
€13,26 млн
Квартира в Монте-Карло, Монако
Квартира
Монте-Карло, Монако
Площадь 178 м²
Княжество Монако г.Монте-Карло Апартамент в "Carré d'or" …
€15,35 млн
Квартира 4 спальни в Монако, Монако
Квартира 4 спальни
Монако, Монако
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Шести-комнатные апартаменты-дуплекс с большими террасами и панорамным видом на море и Монако…
€16,70 млн
Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Великолепная 4-комнатная квартира в Монте-Карло, в резиденции Роквиль с парком. Чердак, боль…
€9,80 млн
Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Мы предлагаем эту красивую и очаровательную студию в Сен-Ромен-ле-Террасс в Монако. Бол…
€3,25 млн
Пентхаус в Монако, Монако
Пентхаус
Монако, Монако
Площадь 160 м²
Эта необыкновенная квартира в пентхаусе расположена на последних двух этажах дворцового отел…
€10,90 млн
Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Красивая буржуазная квартира в розыске Zig Zag Palace в Монако. Эта самая красивая кварт…
€9,80 млн
Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
В новой резиденции в Монако Фонвьей мы предлагаем вам эту роскошно меблированную квартир…
€6,95 млн
Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
4-комнатные апартаменты, площадью 115 кв.м., полностью отремонтированные с использованием ка…
€4,98 млн
Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Трёхкомнатная светлая квартира, расположенная в Монако в современном здании в центре Фонвьей…
€3,95 млн
Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Квартира – студия, площадью 37 кв.м. с балконом 6 кв.м., расположена в резиденции с консьерж…
€2,00 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Монако, Монако
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Монако, Монако
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Очаровательная 3х-комнатная квартира полностью отремонтирована с использованием качественных…
€8,90 млн
Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Двухкомнатная квартира в новом доме L'Exotique на возвышенностях Монако в районе Экзоти…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с парковкой, с двором в Монако, Монако
Квартира 1 спальня с парковкой, с двором
Монако, Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продажа двухкомнатной квартиры в резиденции высокого уровня Les Ligures с консьержем, спорти…
€2,35 млн
Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Продажа квартиры с видом на море в одной из самых элитных резиденции Монако Parc Saint Roman…
€3,60 млн
Квартира 2 спальни с террасой в Монако, Монако
Квартира 2 спальни с террасой
Монако, Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Современные апартаменты в престижной резиденции Château Périgord I с бассейном и консьержем,…
€6,75 млн
Квартира 3 спальни с террасой в Монако, Монако
Квартира 3 спальни с террасой
Монако, Монако
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 2
Продажа апартаментов после недавнего капитального ремонта, в Монако в элитном районе Монте-К…
€7,00 млн
Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Трёхкомнатные апартаменты с видом на море и город, с террасой 28 кв.м., расположенные на выс…
€9,60 млн
Квартира 3 спальни с видом на море в Монако, Монако
Квартира 3 спальни с видом на море
Монако, Монако
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Четырехкомнатная квартира на стадии ремонта, расположена на вилле Richmond, в престижном ква…
€5,90 млн
Квартира 2 спальни с парковкой в Монако, Монако
Квартира 2 спальни с парковкой
Монако, Монако
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 10
Продаётся 3-комнатная квартира в Монако в роскошной резиденции Парк Сен-Роман с круглосуточн…
€5,00 млн
Квартира 4 спальни с парковкой в Монако, Монако
Квартира 4 спальни с парковкой
Монако, Монако
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Продажа роскошных апартаментов с видом на море, полностью отремонтированных, в резиденции Le…
€15,00 млн
Квартира 2 ванных в Монако, Монако
Квартира 2 ванных
Монако, Монако
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 4
Продажа апартаментов на верхнем этаже элитного дома Roqueville в нескольких шагах от «Золото…
€9,80 млн

Параметры недвижимости в Монако

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная

Покупка недвижимости в Монако — прекрасный вариант для инвестиций с возможностью получения ВНЖ

Монако — карликовая страна, известная своей валютной ликвидностью и богатством граждан. В последнее время недвижимость в Монако стала очень популярной, ведь приобретение квартиры или дома здесь означает получение ВНЖ. Это, в свою очередь, лакомый кусочек для тех, кто хочет укрыться в уютном налоговом раю практически возле самого Лазурного берега. Однако позволить себе такое приобретение могут только состоятельные люди.

Особенности недвижимости в Монако

На рынке недвижимости Монако предлагаются просторные квартиры, отдельные дома, шикарные апартаменты и виллы на огромных площадях. Страна очень маленькая, и все жилые варианты сосредоточены практически на самом побережье. Из-за этого ограничено и количество предложений. Все они на вторичном рынке — новостроек в Монако попросту нет.

Наиболее доступные по стоимости жилые объекты в Монако — однокомнатные квартиры. Хотя и их никак нельзя отнести к эконом-классу — покупатель получит прекрасное жилье со всеми удобствами и, скорее всего, с потрясающим видом на море. Цены на двух- и трехкомнатные варианты значительно выше и сопоставимы со стоимостью апартаментов. 

В удалении от побережья располагаются элитные виллы. Их не очень много, и почти все они заняты мировыми знаменитостями. 
Из-за запредельных цен на недвижимость многие рассматривают вариант аренды. Это более доступно по стоимости, особенно если планируется только сезонное проживание. Стоит отметить, что даже сдаваемое в аренду жилье здесь — в хорошем состоянии. 

Выгоды покупки 

Монако — крохотная страна без подоходного налога для граждан, с отличным климатом, прекрасной медициной, идеальным порядком и массой иных достоинств. Естественно, гражданство княжество просто так не раздает. Покупка недвижимости в Монако — первый шаг к этому.

Страна мало подвержена различным кризисным влияниям по причине постоянного притока инвестиций. Разумеется, недвижимость является одой из ключевых инвестиционных составляющих. Спрос на объекты существенно превышает предложения. Стоит отметить, что в начале 2019 года средняя цена объектов недвижимости в Монако перевалила за 5 миллионов евро, в то время как буквально год тому назад она была примерно на полмиллиона дешевле. Это говорит о том, что вложение средств в подобный проект будет беспроигрышным вариантом.

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