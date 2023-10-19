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Квартиры в Маврикий

Plaines Wilhems
4
Vacoas-Phoenix
4
Порт-Луи
3
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с Spalni в Xavier, Маврикий
Квартира 3 спальни с Spalni
Xavier, Маврикий
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Эти меблированные апартаменты с 3 и садом 2 в Флик-ан-Флаке находятся недалеко от моря и пре…
€612,073
Квартира 2 спальни в Grand Baie, Маврикий
Квартира 2 спальни
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
Grand Baie: в частной резиденции в стиле роскошного отеля с ресепшн, спа, ресторан, бассейн …
€235,000
Квартира 2 спальни в Trou aux Biches, Маврикий
Квартира 2 спальни
Trou aux Biches, Маврикий
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Essence, недалеко от великолепного пляжа Trou aux Biches, предлагает жителям прибрежный обра…
€440,313
Пентхаус 2 спальни в Trou aux Biches, Маврикий
Пентхаус 2 спальни
Trou aux Biches, Маврикий
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Суть, всего в нескольких шагах от прекрасного пляжа Тру-о-Биш, предлагает изысканный жизненн…
€782,885

Типы недвижимости в Маврикий

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Маврикий

недорогая
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