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Купить недвижимость в Вилкавишкис, Литва

2 объекта найдено
Домв Вилкавишкис, Литва
Дом
Вилкавишкис, Литва
290 м² Количество этажей 2
€ 158,000
Просторный двухэтажный жилой дом на продажу в Вилкавише. Стратегически удобное и тихое распо…
Домв Вилкавишкис, Литва
Дом
Вилкавишкис, Литва
195 м² Количество этажей 1
€ 75,000
ПОКАЗЫВАЯ СЛОВО ВИДОВ К., ДЕРЕВНЯ Р . Есть возможность купить 20 гектаров земли вместе с до…
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