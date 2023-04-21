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Жильё в Traku seniunija, Литва

Тракай
5
12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Jovariskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Jovariskes, Литва
2 Количество комнат 53 м² 2/2 Этаж
€ 29,500
Всего в 600 м от ангелов в Кальве, в окружении 8 озер ( Пауэр, Аква, Бевардис, Шуллерс, Жак,…
Квартира 3 комнаты в Тракай, Литва
Квартира 3 комнаты
Тракай, Литва
3 Количество комнат 65 м² 4/4 Этаж
€ 159,000
Дом в Padvariskes, Литва
Дом
Padvariskes, Литва
109 м² Количество этажей 1
€ 285,000
Дом в Dubninkai, Литва
Дом
Dubninkai, Литва
259 м² Количество этажей 2
€ 230,000
ЕБРР 2 HIGHS, 258,78 кВ, ОТНОСЯТСЯ К ВЫБОРУ ВЫБОРА. М. ДОМ С ЭРКЕРОМ, ДРУЗЬЯМИ, КОТОРЫЕ Я ОТ…
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
200 м² Количество этажей 3
€ 369,000
Усадьба на продажу - Учебный центр "Multirricated", адаптированный для образовательных и раз…
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
93 м² Количество этажей 1
€ 169,000
88 АЛУДАРИАС - НОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ СТРАНЫ. МОСИЯ, О ЧЕМ ВЫБРАЮТ ЧУВСТВ: С ВАШИМ ПАРКОМ из НРС, БР…
Дом в Kudrioniu Giria, Литва
Дом
Kudrioniu Giria, Литва
320 м² Количество этажей 2
€ 82,000
Продается дом для отдыха рядом с BITI LAKE DURCHES K. TRACK R . Здание расположено в Тракайс…
Дом в Babriskes, Литва
Дом
Babriskes, Литва
772 м² Количество этажей 2
€ 490,000
ЗАНЯТОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА ЗАНЯТОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ С 25 РАЗДЕЛОМ, БОЛЬШИМ БАЗЕНОМ, ПОКУПА…
Дом в Kudrioniu Giria, Литва
Дом
Kudrioniu Giria, Литва
237 м² Количество этажей 2
€ 60,000
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
200 м² Количество этажей 3
€ 369,000
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
247 м² Количество этажей 2
€ 180,000
Просторный дом площадью 246,67 кв.м ждет новых хозяев. Это часть дома с двумя спальнями S. M…
Дом в Kudrioniu Giria, Литва
Дом
Kudrioniu Giria, Литва
237 м² Количество этажей 2
€ 65,000
ВЫБРАН НА ПОЧТЫ, ПОСЛЕДНИЕ С ЖИВОЙ ПАТАЛПОЙ В ИСКЛЮЧЕННОМ МЕСТЕ - В АПСУПТЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ…

Параметры недвижимости в Traku seniunija, Литва

с бассейном
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