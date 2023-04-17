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Купить недвижимость в Стопиньский край, Латвия

10 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Дреилини, Латвия
Квартира 3 спальни
Дреилини, Латвия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м²
€ 234,000
Продается совершенно очаровательная и солнечная 4-комнатная квартира в новом проекте " Meža …
Квартира 1 спальняв Дреилини, Латвия
Квартира 1 спальня
Дреилини, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 97,500
Продается 2-комнатная квартира в новом проекте. Квартира: - Квартира с ремонтом - изол…
Квартира 3 комнатыв Яунбрунавас, Латвия
Квартира 3 комнаты
Яунбрунавас, Латвия
3 Количество комнат 81 м²
€ 174,150
Новый отремонтированный проект в благоустроенном, зеленом, тихом районе на свежем воздухе - …
Квартира 2 спальнив Яунбрунавас, Латвия
Квартира 2 спальни
Яунбрунавас, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м²
€ 138,600
Новый отремонтированный проект в благоустроенном, зеленом, тихом районе на свежем воздухе - …
Квартира 3 спальнив Яунбрунавас, Латвия
Квартира 3 спальни
Яунбрунавас, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
€ 187,200
Новый отремонтированный проект в благоустроенном, зеленом, тихом районе на свежем воздухе - …
Квартира 3 спальнив Дреилини, Латвия
Квартира 3 спальни
Дреилини, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 199,500
Продается двухуровневая квартира в Югле. Планировка на первом этаже: - Кухня совмещена …
Дом 4 комнатыв Дреилини, Латвия
Дом 4 комнаты
Дреилини, Латвия
4 Количество комнат 110 м²
€ 300,000
Продается хороший объект для инвестиций в Дрейлини, на границе с Ригой. Квартира: -В до…
Дом 4 спальнив Дреилини, Латвия
Дом 4 спальни
Дреилини, Латвия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 161 м²
€ 180,000
Продается семейный дом в жилом районе Яунцекуле, в 15 минутах езды от Риги. Дом: - В цок…
Квартира 3 спальнив Дреилини, Латвия
Квартира 3 спальни
Дреилини, Латвия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м²
€ 215,000
Продается совершенно очаровательная и солнечная 4-комнатная квартира в новом проекте " Meža …
Дом 8 комнатв Яунбрунавас, Латвия
Дом 8 комнат
Яунбрунавас, Латвия
8 Количество комнат 440 м² 2/2 Этаж
€ 485,000
Современный особняк для 2 семей в престижном месте - в зелёной зоне пригорода Риги - в посёл…

Параметры недвижимости в Стопиньский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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