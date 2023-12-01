Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Казахстан
  4. Алма-Атинская обл.
  5. Особняки

Особняки в Алма-Атинская обл., Казахстан

Особняк В архив
Очистить
1 объект найдено
Особняк в Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Особняк
Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Площадь 403 м²
Проснувшись утором, первое что Вы ВИДИТЕ в окно это ГОРЫ! Дорога от пр. Достык до ворот дома…
€1,38 млн
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Алма-Атинская обл., Казахстан

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти