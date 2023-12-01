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Жильё в Алма-Атинская обл., Казахстан

1 объект найдено
Особняк в Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Особняк
Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Площадь 403 м²
Проснувшись утором, первое что Вы ВИДИТЕ в окно это ГОРЫ! Дорога от пр. Достык до ворот дома…
€1,38 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Алма-Атинская обл., Казахстан

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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