Купить квартиру в Sirmione, Италия

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33 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
130 м²
€ 390,000
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат
140 м²
€ 1,250,000
GH-Срок сдачи: 2019. Квартиры с великолепным видом в Сирмионе.В городке Сирмионе... в элитн…
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
160 м²
€ 1,950,000
GH-SV00042. Элитный пентхаус на двух уровнях прямо на озереМежду городками Сирмионе и Песчир…
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
230 м²
€ 1,500,000
ABI-1066А. Престижный аттик с превосходным видом на озеро ГардаУникальное предложение на 1-й…
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
€ 1,600,000
WW-120315-2. Квартира в элитном комплексе на первой линии в СирмионеЧетырёхкомнатная квартир…
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат
90 м²
€ 310,000
HK-020517. Апартаменты в сердце Сирмионе дель Гарда, зона КоломбареАпартаменты в сердце Си…
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат
70 м²
€ 135,000
GH-SV00030. Трехкомнатная квартира с бассейном и видом на озероВ окруженном природой кондоми…
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат
80 м²
€ 197,000
GH-SV00002. Трехкомнатная квартира в двух шагах от пляжаШикарная трехкомнатная квартира на п…
Пентхаус 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
185 м²
€ 1,450,000
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
Квартира 1 спальня
Sirmione, Италия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
66 м²
€ 500,000
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
Квартира 1 спальня
Sirmione, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 540,000
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
€ 590,000
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 630,000
В местечке Пунта Гро, знаменитого городка Сирмионе, в нескольких метрах от озера, мы предлаг…
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 349,000
Сирмионе - в резиденции с бассейном, расположенной в тихом и уютном уголке в центре Коломбар…
Квартира 3 спальни
Lugana, Италия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
176 м²
€ 997,000
В нескольких минутах от озера, вдали от хаоса и в то же время рядом со всеми основными дорог…
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 480,000
n the centre of Colombare di Sirmione, we offer a new renovated four-room apartment in a res…
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 445,000
В самом сердце Коломбаре, в двух шагах от центра и пляжа, мы предлагаем просторные апартамен…
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 267,000
В резиденции с бассейном, расположенной в нескольких шагах от термальных лечебниц и центра р…
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
€ 635,000
Сирмионе, район Порто Сирмионе 2, мы предлагаем к продаже небольшой двухуровневый дуплекс, …
Квартира 2 спальни
Lugana, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 330,000
В резиденции с бассейном, в нескольких шагах от озера, рядом со всей инфраструктурой, мы пре…
Квартира 1 спальня
Sirmione, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 179,000
Сирмионе, в нескольких шагах от пляжа Брема, в очень тихом и спокойном районе, мы предлагае…
Квартира 3 спальни
Lugana, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 235,935
Сирмионе, район Лугана, мы предлагаем на продажу четырехкомнатную квартиру с гаражом на дв…
Квартира 1 спальня
Sirmione, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 259,000
В центре Коломбаре, в двух шагах от озера и всех основных услуг, мы предлагаем двухкомнатную…
Квартира 1 спальня
Lugana, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 175,000
Сирмионе, район Коломбаре, в нескольких шагах от основной инфраструктуры, мы предлагаем к п…
Квартира 1 спальня
Sirmione, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 330,000
Сирмионе. Прямо на озере, всего в нескольких шагах от замка, мы предлагаем к продаже квартир…
Квартира 1 спальня
Lugana, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 240,000
В резиденции Garda Resort, мы предлагаем к продаже двухкомнатные апартаменты на втором этаже…
Квартира 1 спальня
Lugana, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 275,000
Сирмионе, в районе Лугана, примерно в 400 м от озера и инфраструктуры, в резиденции с бассе…
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 429,000
В центре Коломбаре, в нескольких минутах ходьбы от озера Гарда и всех главных коммуникаций, …
Квартира 4 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
€ 980,000
В 50 метрах от пляжа Брема, в красивом комплексе с недавно построенным бассейном, мы предлаг…
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 475,000
В одном из самых эксклюзивных районов Сирмионе, в контексте непосредственно на озере с частн…
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