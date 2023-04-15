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Купить недвижимость в Sirmione, Италия

50 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат 130 м²
€ 390,000
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
Вилла 3 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат 330 м²
€ 2,500,000
GA-V001073. Вилла с видом на озеро в SirmioneРасположенная в великолепном месте озера Гарда …
Вилла 3 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат 350 м²
€ 2,990,000
GA-V000979. Эксклюзивная недвижимость на берегу озера с парком в СирмионеПрестижная недвижим…
Квартира 2 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат 140 м²
€ 1,250,000
GH-Срок сдачи: 2019. Квартиры с великолепным видом в Сирмионе.В городке Сирмионе... в элитн…
Квартира 3 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат 160 м²
€ 1,950,000
GH-SV00042. Элитный пентхаус на двух уровнях прямо на озереМежду городками Сирмионе и Песчир…
Вилла 4 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат 250 м²
€ 11,000,000
ABI-805NE. Красивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
Вилла 5 спаленв Sirmione, Италия
Вилла 5 спален
Sirmione, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 12,000,000
WW-220415-1. Вилла на полуострове Сирмионе в самом эксклюзивном районе на территории замкаНа…
Вилла 4 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 1,700,000
VB-VSirm. Вилла в Сирмионе в нескольких метрах от озераВилла расположена на первой линии в 2…
Квартира 3 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат 230 м²
€ 1,500,000
ABI-1066А. Престижный аттик с превосходным видом на озеро ГардаУникальное предложение на 1-й…
Квартира 3 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
€ 1,600,000
WW-120315-2. Квартира в элитном комплексе на первой линии в СирмионеЧетырёхкомнатная квартир…
Квартира 2 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 310,000
HK-020517. Апартаменты в сердце Сирмионе дель Гарда, зона КоломбареАпартаменты в сердце Си…
Вилла 4 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,800,000
ABI-813N. Новый, современный дом с бассейном в Сирмионе - озеро Гарда Новый, современный дом…
Квартира 2 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат 70 м²
€ 135,000
GH-SV00030. Трехкомнатная квартира с бассейном и видом на озероВ окруженном природой кондоми…
Квартира 2 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 197,000
GH-SV00002. Трехкомнатная квартира в двух шагах от пляжаШикарная трехкомнатная квартира на п…
Пентхаус 3 спальнив Sirmione, Италия
Пентхаус 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м²
€ 1,450,000
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
Квартира 1 спальняв Sirmione, Италия
Квартира 1 спальня
Sirmione, Италия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 66 м²
€ 500,000
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
Квартира 1 спальняв Sirmione, Италия
Квартира 1 спальня
Sirmione, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 540,000
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
Квартира 2 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м²
€ 590,000
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
Вилла 4 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 1 050 м²
€ 7,390,000
Эта потрясающая роскошная вилла расположена на знаменитом полуострове Сирмионе, в старом гор…
Вилла 3 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 370 м²
€ 4,500,000
На полуострове Сирмионе, в эксклюзивном месте и недалеко от центра, мы предлагаем виллу, рас…
Квартира 2 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 630,000
В местечке Пунта Гро, знаменитого городка Сирмионе, в нескольких метрах от озера, мы предлаг…
Квартира 2 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 349,000
Сирмионе - в резиденции с бассейном, расположенной в тихом и уютном уголке в центре Коломбар…
Квартира 3 спальнив Lugana, Италия
Квартира 3 спальни
Lugana, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 176 м²
€ 997,000
В нескольких минутах от озера, вдали от хаоса и в то же время рядом со всеми основными дорог…
Квартира 3 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 480,000
n the centre of Colombare di Sirmione, we offer a new renovated four-room apartment in a res…
Вилла 7 спаленв Lugana, Италия
Вилла 7 спален
Lugana, Италия
23 Количество комнат 4 ванных комнат 950 м²
€ 4,400,000
В необычном месте, утопающем в зелени и спокойствии, среди самых известных и знаменитых вино…
Вилла 3 спальнив Lugana, Италия
Вилла 3 спальни
Lugana, Италия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 231 м²
€ 910,000
Новый жилой комплекс недалеко от пляжа Пунта Гро, состоящий из 30 полностью независимых вилл…
Вилла 3 спальнив Lugana, Италия
Вилла 3 спальни
Lugana, Италия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 213 м²
€ 850,000
Новый жилой комплекс недалеко от пляжа Пунта Гро, состоящий из 30 полностью независимых вилл…
Вилла 6 спаленв Lugana, Италия
Вилла 6 спален
Lugana, Италия
15 Количество комнат 4 ванных комнат 320 м²
€ 820,000
В районе Лугана городка Сирмионе предлагаем к продаже виллу, разделенную на три семьи с видо…
Квартира 2 спальнив Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 445,000
В самом сердце Коломбаре, в двух шагах от центра и пляжа, мы предлагаем просторные апартамен…
Вилла 3 спальнив Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м²
€ 2,100,000
В районе Коломбаре городка Сирмионе, рядом с пляжем Брема, мы предлагаем к продаже новую и р…
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