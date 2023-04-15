Купить квартиру в Lonato del Garda, Италия

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11 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Lonato del Garda, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 195,000
Предлагаем к продаже прекрасную двухкомнатную квартиру, расположенную на втором этаже турист…
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 370,000
В холмистой местности, у ворот Дезенцано-дель-Гарда, рядом с хорошей транспортной развязкой,…
Квартира 1 спальня
Lonato del Garda, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 174,000
Лонато-дель-Гарда, в непосредственной близости от центра, в очень удобном и тихом месте, пр…
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 199,000
В районе Ваккароло, отдаленном районе городка Дезенцано дель Гарда, в утопающей в зелени сел…
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
3 Количество комнат
320 м²
€ 1,200,000
GH-V00143. Великолепный пентхаус в Паденге-суль-ГардаВ Паденге-суль-Гарда продаётся великоле…
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 435,000
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 299,000
Лонато-дель-Гарда, недалеко от центра городка, в новом жилом районе, предлагаются к продаже…
Квартира 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
€ 340,000
Лонато-дель-Гарда, мы предлагаем к продаже угловые квартиры на первом этаже, с большим част…
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 280,000
Лонато-дель-Гарда, в тихой районе на окраине городка, мы предлагаем к продаже новые апартаме…
Квартира 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 330,000
Лонато-дель-Гарда, недалеко от центра городка, мы предлагаем к продаже квартиры с отдельны…
Пентхаус 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 800,000
В элегантном комплексе с бассейном, мы предлагаем к продаже красивый пентхаус с видом на озе…
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