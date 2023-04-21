Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Desenzano del Garda
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Desenzano del Garda, Италия

Таунхаус В архив
Очистить
4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 529,000
Мы предлагаем к продаже отличный большой таунхаус, удобно расположенный в нескольких минутах…
Таунхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 755,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Таунхаус 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 245 м²
€ 1,450,000
В нескольких шагах от исторического центра города Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем часть …
Таунхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
2 ванных комнат 145 м²
€ 449,000
Поделиться с друзьями
Realting.com
Перейти