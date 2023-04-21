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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Zalaegerszegi jaras
Квартиры
Квартиры в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Залаэгерсег
55
Квартира
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55 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 71,447
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 90,039
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 138,113
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 81,009
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 79,415
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 79,415
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 81,009
Квартира 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
€ 154,049
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 207,170
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 75,697
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 98,273
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 77,025
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 79,150
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 70,385
Квартира 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 66,401
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 65,604
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 120,849
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 74,369
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 90,305
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 79,150
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 67,994
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 129,880
Квартира 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 52,855
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 105,975
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 98,273
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 132,536
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 70,385
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 60,823
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 92,961
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 74,342
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Параметры недвижимости в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
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