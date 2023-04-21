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Квартиры в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

Залаэгерсег
55
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55 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 71,447
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 90,039
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 138,113
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 81,009
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 79,415
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 79,415
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 81,009
Квартира 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 154,049
Квартира 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 207,170
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 75,697
Квартира 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 98,273
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 77,025
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 79,150
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 70,385
Квартира 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 66,401
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 65,604
Квартира 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 120,849
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 74,369
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 90,305
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 79,150
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 67,994
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 129,880
Квартира 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 52,855
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 105,975
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 98,273
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 132,536
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 70,385
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 60,823
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 92,961
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 74,342

Параметры недвижимости в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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