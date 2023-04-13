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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Дома
Купить дом в медье Зала, Венгрия
Keszthelyi jaras
290
Zalaegerszegi jaras
188
Надьканижаский яраш
164
Zalaszentgroti jaras
108
Залаэгерсег
101
Хевиз
72
Надьканижа
59
Заласентгрот
47
Zalakaros
40
Летеньеский яраш
38
Lenti jaras
36
Кестхей
31
Ленти
14
Летенье
12
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824 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 88,672
Дом 3 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
3 Количество комнат
85 м²
€ 46,740
Дом 2 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 66,771
Дом 1 комната
Petohenye, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 23,504
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат
26 м²
€ 7,986
Дом 3 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 80,126
Дом 2 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
2 Количество комнат
55 м²
€ 13,354
Дом 8 комнат
Alsopahok, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 240,110
Дом 3 комнаты
Kemendollar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 42,707
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 130,605
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 224,325
Дом 4 комнаты
Poeloeskefo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 57,423
Дом 3 комнаты
Orosztony, Венгрия
3 Количество комнат
31 м²
€ 18,429
Дом 6 комнат
Залаапати, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
164 м²
€ 299,000
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 90,809
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат
65 м²
€ 9,348
Дом 3 комнаты
Залакомар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 34,454
Дом 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 125,263
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
74 м²
€ 72,086
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 128,174
Дом 1 комната
Ленти, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
22 м²
€ 22,676
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
92 м²
€ 87,871
Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 29,112
Дом 5 комнат
Csoede, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 120,188
Дом 3 комнаты
Borsfa, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 21,340
Дом 3 комнаты
Гарабонц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 54,753
Дом 2 комнаты
Чатар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 26,174
Дом 1 комната
Zalasarszeg, Венгрия
1 Количество комнат
27 м²
€ 14,663
Дом 3 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 263,079
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 69,175
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Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия
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