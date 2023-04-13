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Купить дом в медье Зала, Венгрия

Keszthelyi jaras
290
Zalaegerszegi jaras
188
Надьканижаский яраш
164
Zalaszentgroti jaras
108
Залаэгерсег
101
Хевиз
72
Надьканижа
59
Заласентгрот
47
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824 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 88,672
Дом 3 комнатыв Kerkateskand, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
3 Количество комнат 85 м²
€ 46,740
Дом 2 комнатыв Бечвёльдье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 66,771
Дом 1 комнатав Petohenye, Венгрия
Дом 1 комната
Petohenye, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 23,504
Дом 1 комнатав Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат 26 м²
€ 7,986
Дом 3 комнатыв Пёлёшке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 80,126
Дом 2 комнатыв Пёлёшке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
2 Количество комнат 55 м²
€ 13,354
Дом 8 комнатв Alsopahok, Венгрия
Дом 8 комнат
Alsopahok, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 240,110
Дом 3 комнатыв Kemendollar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kemendollar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 42,707
Дом 4 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 130,605
Дом 3 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 224,325
Дом 4 комнатыв Poeloeskefo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Poeloeskefo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 57,423
Дом 3 комнатыв Orosztony, Венгрия
Дом 3 комнаты
Orosztony, Венгрия
3 Количество комнат 31 м²
€ 18,429
Дом 6 комнатв Залаапати, Венгрия
Дом 6 комнат
Залаапати, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м²
€ 299,000
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 90,809
Дом 1 комнатав Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат 65 м²
€ 9,348
Дом 3 комнатыв Залакомар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Залакомар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 34,454
Дом 2 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 125,263
Дом 2 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 74 м²
€ 72,086
Дом 2 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 128,174
Дом 1 комнатав Ленти, Венгрия
Дом 1 комната
Ленти, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м²
€ 22,676
Дом 5 комнатв Zalakaros, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 87,871
Дом 1 комнатав Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 29,112
Дом 5 комнатв Csoede, Венгрия
Дом 5 комнат
Csoede, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 120,188
Дом 3 комнатыв Borsfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Borsfa, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 21,340
Дом 3 комнатыв Гарабонц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гарабонц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 54,753
Дом 2 комнатыв Чатар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чатар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 26,174
Дом 1 комнатав Zalasarszeg, Венгрия
Дом 1 комната
Zalasarszeg, Венгрия
1 Количество комнат 27 м²
€ 14,663
Дом 3 комнатыв Балатондьёрёк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 263,079
Дом 4 комнатыв Кестхей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 69,175

Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия

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