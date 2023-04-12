Купить вилла в Венгрии

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Венгрия
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36 объектов найдено
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Вилла 5 комнат
Nadasd, Венгрия
5 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 3
€ 1,748,000
Мы рады предста…
Вилла 4 комнаты
Toek, Венгрия
4 Количество комнат
172 м²
Количество этажей 3
€ 227,000
Дом расположен…
Вилла 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат
240 м²
€ 362,000
Мы рады представить вашему вниманию этот красивый уютный дом в 16-м районе Будапешта. Рас…
Вилла 18 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
18 Количество комнат
560 м²
2 Этаж
€ 487,500
Объект расположен в самом центре города Сомбатхей недалеко от австрийской границы. Площадь…
Вилла 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
7 Количество комнат
278 м²
Количество этажей 3
€ 467,500
Мы особенно рады представить вам этот многосемейный дом на продажу, расположенный в зеленом …
Вилла 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 Количество комнат
390 м²
Количество этажей 2
€ 1,103,500
Мы рады представить вашему вниманию виллу в Солимаре, расположенную вблизи природного запове…
Вилла 19 комнат
Будаэрш, Венгрия
19 Количество комнат
400 м²
€ 1,785,000
Мы рады представить вашему вниманию роскошную современную виллу в Будаёрсе. Расположение /…
Вилла 7 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
7 Количество комнат
380 м²
Цена по запросу
Мы рады представить вашему вниманию великолепную виллу, которая по внутреннему убранству мож…
Вилла 5 комнат
Помаз, Венгрия
5 Количество комнат
76 м²
Количество этажей 3
€ 699,000
Мы рады представить вашему вниманию дом в Бадачоньтомай с двумя земельными участками (692 м²…
Вилла 6 комнат
Remeteszolos, Венгрия
6 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 880,000
Данный уютный особняк на продажу расположен на очаровательном участке в Budaliget, в 3 минут…
Вилла 8 комнат
Ишасег, Венгрия
8 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Мы рады представить вашему вниманию превосходную виллу в очень престижном и спокойном районе…
Вилла 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Мы рады представить вашему вниманию превосходную виллу в очень престижном и спокойном 2-м ра…
Вилла 7 спален
медье Фейер, Венгрия
1 180 м²
Количество этажей 4
€ 4,300,000
Предлагаем на продажу аристократическую виллу с захватывающим панорамным видом на Афины и С…
Вилла 9 комнат
медье Фейер, Венгрия
9 Количество комнат
770 м²
Количество этажей 5
€ 3,200,000
Продается 5-этажная вилла 2015 года постройки площадью 770 кв.м в Аттике. Вид на море. Бассе…
Вилла 6 спален
медье Фейер, Венгрия
7 ванных комнат
600 м²
Количество этажей 3
€ 3,200,000
Первая линия от моря! Шикарный вид на море! Красивая терраса. Большой бассейн. Год постро…
Вилла 6 спален
медье Фейер, Венгрия
4 ванных комнат
487 м²
Количество этажей 4
€ 2,650,000
Продается 4-этажная вилла площадью 630 кв.м в Афинах. До моря 910 метров (12-14 мин пешком).…
Вилла 4 спальни
медье Фейер, Венгрия
4 ванных комнат
630 м²
Количество этажей 4
€ 2,750,000
Продается 4-этажная вилла площадью 630 кв.м в Афинах. До моря 910 метров (12-14 мин пешком).…
Вилла 6 спален
медье Фейер, Венгрия
5 ванных комнат
863 м²
€ 3,200,000
Это двухэтажный шедевр, храм изысканного, неоклассического дизайна, в отличие от любого друг…
Вилла 5 спален
медье Фейер, Венгрия
7 ванных комнат
600 м²
€ 1,750,000
Бесподобный вид на море! Бассейн-инфинити. Джакузи. Терраса с мебелью для отдыха, барбекю, л…
Вилла 6 спален
медье Фейер, Венгрия
2 ванных комнат
280 м²
€ 1,800,000
Восхитительный незабываемый вид на море! Чудесная терраса, бассейн 12 х 6 м с гидромассажем,…
Вилла 5 спален
медье Фейер, Венгрия
6 ванных комнат
465 м²
€ 1,900,000
Красивая вилла в 500 метрах от моря (6-7 минут пешком) и оборудованного пляжа, где есть кафе…
Вилла 4 спальни
медье Фейер, Венгрия
4 ванных комнат
430 м²
€ 1,600,000
Чудесная вилла на первой линии от моря и пляжа! Панорамный вид на море! Всего несколько шаго…
Вилла 4 спальни
медье Фейер, Венгрия
4 ванных комнат
360 м²
€ 1,650,000
Стильная вилла в Афинах. Вид сверху на город — завораживает! Также вид на море и на го…
Вилла 3 спальни
медье Фейер, Венгрия
3 ванных комнат
220 м²
€ 1,800,000
Эти роскошные апартаменты расположены на третьем и четвертом этажах , всего в 5 минутах от п…
Вилла 2 ванных
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат
1 220 м²
Количество этажей 3
€ 2,262,490
Элегантное здание виллы в стиле необарокко продается в самом центре Будапешта! В престижной…
Вилла 13 ванных
Лайошмиже, Венгрия
13 ванных комнат
850 м²
Количество этажей 3
€ 671,336
Необычайное инвестиционное предложение!ПРОДАЕТСЯ | К северу от Кечкемета, в направлении Буда…
Вилла
Надьигманд, Венгрия
480 м²
Количество этажей 2
€ 334,545
ГИЧЗИ-КАСТЕЛЬСвободное прямоугольное здание с горизонтальной крышей, соединенное с углом DNy…
Вилла
Bekas, Венгрия
1 030 м²
Количество этажей 2
€ 457,002
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ИЛИ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ! Веспрем - замок, ко…
Вилла 3 ванных
Balatonlelle, Венгрия
3 ванных комнат
742 м²
Количество этажей 2
€ 312,260
Особняк замка, скрывающий большие возможности продажи на Балатонелле! На продажу предложе…
Вилла 4 ванных
Тамаши, Венгрия
4 ванных комнат
1 320 м²
Количество этажей 2
€ 902,086
Специальность! Его первоначальный штат восстановил ESTERHÁZY продавца охотничьего замка! 13…
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