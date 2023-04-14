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Купить квартиру в медье Ваш, Венгрия

Szombathelyi jaras
64
Сомбатхей
63
Koszegi jaras
26
Кёсег
21
Koermendi jaras
13
Кёрменд
13
Sarvari jaras
12
Шарвар
10
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116 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 81,461
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 93,213
Квартира 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 61,430
Квартира 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 95,884
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 73,449
Квартира 4 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 68,107
Квартира 3 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 104,137
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 93,480
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 74,784
Квартира 4 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 181,351
Квартира 2 комнатыв Шарвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 96,151
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 87,871
Квартира 3 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 127,934
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 74,517
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 95,884
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 68,107
Квартира 3 комнатыв Koszegdoroszlo, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 79,859
Квартира 5 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 173,339
Квартира 6 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м²
€ 186,933
Квартира 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 44 м²
€ 130,000
В Сомбатхее (неl…
Квартира 5 комнатв Кёрменд, Венгрия
Квартира 5 комнат
Кёрменд, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 120,188
Квартира 3 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 109,478
Квартира 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 69,442
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 70 м²
€ 32,050
Квартира 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 97,486
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 69,175
Квартира 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 82,529
Квартира 1 комнатав Кёрменд, Венгрия
Квартира 1 комната
Кёрменд, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 69,416
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 105,766

Параметры недвижимости в медье Ваш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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