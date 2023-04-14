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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Ваш
Квартиры
Купить квартиру в медье Ваш, Венгрия
Szombathelyi jaras
64
Сомбатхей
63
Koszegi jaras
26
Кёсег
21
Koermendi jaras
13
Кёрменд
13
Sarvari jaras
12
Шарвар
10
Buek
2
Repcelak
2
Celldoemoelki jaras
1
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116 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 81,461
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 93,213
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 61,430
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 95,884
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 73,449
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 68,107
Квартира 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 104,137
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 93,480
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 74,784
Квартира 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
€ 181,351
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 96,151
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 87,871
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 127,934
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 74,517
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 95,884
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 68,107
Квартира 3 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 79,859
Квартира 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 173,339
Квартира 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
€ 186,933
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
44 м²
€ 130,000
В Сомбатхее (неl…
Квартира 5 комнат
Кёрменд, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 120,188
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 109,478
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 69,442
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
70 м²
€ 32,050
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 97,486
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 69,175
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 82,529
Квартира 1 комната
Кёрменд, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 69,416
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 105,766
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Параметры недвижимости в медье Ваш, Венгрия
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