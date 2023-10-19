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Коттеджи в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дунаваршань, Венгрия
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунаваршань, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Будет ли Аздáлкодни любить? Из Будапешта 26 км-ре двухэтажная ферма возобновила в целом п…
€754,771
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Delegyhaza, Венгрия
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Delegyhaza, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Продавец его Délegyház 170 нм семьи размещения его спокойная обстановка. В его распоряжении …
€155,746

Параметры недвижимости в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

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