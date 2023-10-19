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Realting.com
Жилая
Венгрия
Szigetszentmiklosi jaras
Квартиры
Квартиры в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия
Сигетсентмиклош
13
Квартира
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20 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
3
1
62 м²
€111,940
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Halasztelek, Венгрия
4
1
95 м²
€227,012
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
3
1
64 м²
€114,550
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
3
1
63 м²
€130,206
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
3
1
75 м²
Продается дом в отличном состоянии в Дунахарашти ( агломерация Будапешта )! Он был построен …
€195,439
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
2
1
50 м²
€168,302
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
2
55 м²
€97,850
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
2
1
46 м²
€93,936
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
2
1
50 м²
€138,034
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
3
1
78 м²
€124,987
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тёкёль, Венгрия
2
1
56 м²
€76,454
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Сигетсентмиклош, Венгрия
1
1
34 м²
€75,645
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
6
2
127 м²
€195,439
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
1
77 м²
2
Продается квартира 79 кв.м 6 на втором этаже кирпичного кондоминиума - на втором этаже жилог…
€81,406
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Дунахарасти, Венгрия
1
64 м²
На тихой улице в Дунахарасте мы предлагаем 56 м2, в отличном состоянии, 1 номер + 2 полукомн…
€90,812
Рекомендовать
Квартира 2 ванных с transformable rooms, с Excelent brightness, с газом
Halasztelek, Венгрия
2
150 м²
3-комнатная квартира с двойным комфортом 150 м2 на рыбалке, отличное расположение и распреде…
€83,466
Рекомендовать
Квартира 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
2
113 м²
КВАРТИРА ДЛЯ ПРОДАЖИ НА SZIGETSZENTMIKLÓS. На популярной части Szigetszentmiklós для прод…
€89,313
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Тёкёль, Венгрия
1
76 м²
Новосик, 1 год (гарантийный), двойная комфорт, 2 строфы. 4-комнатная таунхаус на продажу с ч…
€86,035
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Квартира 1 ванная в хорошем состоянии, с Excelent brightness, с газом
Сигетсентмиклош, Венгрия
1
61 м²
На Szigetszentmiklós для продажи он 61nm-es 2 комнатных one + br.30nm-es чердак с галлеровой…
€78,848
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Квартира 1 ванная с балконом, с Excelent brightness, с газом
Сигетсентмиклош, Венгрия
1
150 м²
В районе M0 в Сигетсентмиклоше, в нескольких минутах от синей автобусной остановки, продаетс…
€85,857
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Параметры недвижимости в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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