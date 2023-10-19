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Квартиры в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

Сигетсентмиклош
13
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20 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€111,940
Квартира 4 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€227,012
Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€114,550
Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€130,206
Квартира 3 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается дом в отличном состоянии в Дунахарашти ( агломерация Будапешта )! Он был построен …
€195,439
Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€168,302
Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
€97,850
Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€93,936
Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€138,034
Квартира 3 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€124,987
Квартира 2 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€76,454
Квартира 1 комната в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 1 комната
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€75,645
Квартира 6 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 6 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
€195,439
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2
Продается квартира 79 кв.м 6 на втором этаже кирпичного кондоминиума - на втором этаже жилог…
€81,406
Квартира 1 ванная с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Дунахарасти, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Дунахарасти, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
На тихой улице в Дунахарасте мы предлагаем 56 м2, в отличном состоянии, 1 номер + 2 полукомн…
€90,812
Квартира 2 ванных с transformable rooms, с Excelent brightness, с газом в Halasztelek, Венгрия
Квартира 2 ванных с transformable rooms, с Excelent brightness, с газом
Halasztelek, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
3-комнатная квартира с двойным комфортом 150 м2 на рыбалке, отличное расположение и распреде…
€83,466
Квартира 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
КВАРТИРА ДЛЯ ПРОДАЖИ НА SZIGETSZENTMIKLÓS. На популярной части Szigetszentmiklós для прод…
€89,313
Квартира 1 ванная с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Тёкёль, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Тёкёль, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Новосик, 1 год (гарантийный), двойная комфорт, 2 строфы. 4-комнатная таунхаус на продажу с ч…
€86,035
Квартира 1 ванная в хорошем состоянии, с Excelent brightness, с газом в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 1 ванная в хорошем состоянии, с Excelent brightness, с газом
Сигетсентмиклош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
На Szigetszentmiklós для продажи он 61nm-es 2 комнатных one + br.30nm-es чердак с галлеровой…
€78,848
Квартира 1 ванная с балконом, с Excelent brightness, с газом в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 1 ванная с балконом, с Excelent brightness, с газом
Сигетсентмиклош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
В районе M0 в Сигетсентмиклоше, в нескольких минутах от синей автобусной остановки, продаетс…
€85,857

Параметры недвижимости в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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